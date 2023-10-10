快訊

終結新店「百貨沙漠」！見裕隆城連假來客量 在地人驚：人多到可怕

1500名哈瑪斯戰士身亡！以色列完全封鎖與加薩邊境 軍方在境內尋獲遺體

年底三生肖大發升官財！屬虎創業有戲 「他們」將遇到強力貴人

入住全新「南兜漫旅」只要5折！試營運再送迎賓小禮

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／南兜漫旅提供
圖／南兜漫旅提供

台南的國華商圈再添一亮點，「南兜漫旅」即將於10月試營運。這家位於台南市中心的旅館結合現代時尚與懷舊風情，位於號稱大菜市的「西市場」，將帶來全新的住宿體驗，試營運期間入住只要5折即可入住，快揪團了啦！

圖／南兜漫旅提供
圖／南兜漫旅提供

「南兜漫旅」位於國華商圈，毗鄰正興街，絕對是完美的旅遊基地，可輕鬆探索商圈購物、人文古蹟和夜市美食。而這棟建築最早建於1977年，由台灣第一位本土女性建築師王秀蓮設計，經過重新打造後，成為一家文青風格的旅館。現在，經過新的經營團隊注入現代與文青元素，這座老建築焕然一新，成為《南兜漫旅》。

圖／南兜漫旅提供
圖／南兜漫旅提供

圖／南兜漫旅提供
圖／南兜漫旅提供

這家旅館共有27間客房，每間都展現獨特的格局和氛圍，讓旅客得以深刻感受到設計師對空間的巧思。客房內提供特選點心，如台南水果風味的果乾、GABA茶和手工茶皂，保證帶來獨特的美味體驗。

圖／南兜漫旅提供
圖／南兜漫旅提供

圖／南兜漫旅提供
圖／南兜漫旅提供

「南兜漫旅」即將於10月12日正式開幕，試營運期間推出優惠方案，雙人房價格從原價7,000元降至3,500元起，並贈送迎賓小禮，此優惠價格，將讓您更輕鬆地體驗台南的獨特之處。同時，隨著西市場和淺草商圈的改建完成，府城觀光勢必迎來人氣激增，「南兜漫旅」準備好成為這個盛事的一部分，一起為台南的旅遊盡一份心力。

電話：02-2388-2088

圖／南兜漫旅提供
圖／南兜漫旅提供

延伸閱讀：

每個禮拜狂歡～中山站萬聖節市集開跑 暗黑系美食挑戰膽量、Friday Night放鬆好去處

買1送1來了！星巴克「10款飲品買1送1」、超夯「數位體驗」限時20天登場 今日起先領券

旅館 文青 夜市美食 觀光 懷舊

相關新聞

入住全新「南兜漫旅」只要5折！試營運再送迎賓小禮

台南的國華商圈再添一亮點，「南兜漫旅」即將於10月試營運。這家位於台南市中心的旅館結合現代時尚與懷舊風情，位於號稱大菜市的「西市場」，將帶來全新的住宿體驗，試營運期間入住只要5折即可入住，快揪團了啦

又到了泡湯的季節！ 關子嶺夜巡祈福．知本光祭網美打卡點

天氣從酷暑陡降至涼秋，又到了泡湯季節了，各大溫泉景點也推出今年溫泉季活動，台北新北投推出「花浴衣節」，邀請民眾一起來設計浴衣；台南關子嶺溫泉季結合不動明王夜祭巡行，並與台電合作「節電闖天關」實境解謎，

獨一無二紀念品！ 自己的戒指自己做 5間台北「手作戒指DIY」店家評比

你有體驗過自己手作戒指嗎？今天七分之二的探索來為大家推薦和另一半或朋友一起的金工手作提案 —— 手作戒指，比起買現成的戒指，和重要的人一起花時間、心思親手製作的戒指更有紀念價值，尤其適合小情侶周年紀念或情人節一起體驗！以下就是 5 間神秘客真實體驗的台北金工教室。

連假來去迺夜市！高雄捷運超詳版「夜市地圖」曝光 網直呼：一張圖神解救

連假來去迺夜市！高雄捷運超詳版「夜市地圖」曝光 網直呼：一張圖神解救

雙十連假「3大煙火秀」必賞！ 台中國慶煙火+無人機、台茂施放3000發、新北台灣設計展300秒

雙十連假「3大煙火秀」必賞！ 台中國慶煙火+無人機、台茂施放3000發、新北台灣設計展300秒

台北漢來新飯店開箱！今起試營運 每晚7,956、送2千禮券

歷經10年，台北漢來大飯店終於今（10/7）起試營運，並選定與高雄漢來當年同樣的開幕日、12/12正式開幕。漢來飯店事業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。