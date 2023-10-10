入住全新「南兜漫旅」只要5折！試營運再送迎賓小禮

台南的國華商圈再添一亮點，「南兜漫旅」即將於10月試營運。這家位於台南市中心的旅館結合現代時尚與懷舊風情，位於號稱大菜市的「西市場」，將帶來全新的住宿體驗，試營運期間入住只要5折即可入住，快揪團了啦！

圖／南兜漫旅提供

「南兜漫旅」位於國華商圈，毗鄰正興街，絕對是完美的旅遊基地，可輕鬆探索商圈購物、人文古蹟和夜市美食。而這棟建築最早建於1977年，由台灣第一位本土女性建築師王秀蓮設計，經過重新打造後，成為一家文青風格的旅館。現在，經過新的經營團隊注入現代與文青元素，這座老建築焕然一新，成為《南兜漫旅》。

圖／南兜漫旅提供

圖／南兜漫旅提供

這家旅館共有27間客房，每間都展現獨特的格局和氛圍，讓旅客得以深刻感受到設計師對空間的巧思。客房內提供特選點心，如台南水果風味的果乾、GABA茶和手工茶皂，保證帶來獨特的美味體驗。

圖／南兜漫旅提供

圖／南兜漫旅提供

「南兜漫旅」即將於10月12日正式開幕，試營運期間推出優惠方案，雙人房價格從原價7,000元降至3,500元起，並贈送迎賓小禮，此優惠價格，將讓您更輕鬆地體驗台南的獨特之處。同時，隨著西市場和淺草商圈的改建完成，府城觀光勢必迎來人氣激增，「南兜漫旅」準備好成為這個盛事的一部分，一起為台南的旅遊盡一份心力。

電話：02-2388-2088

圖／南兜漫旅提供

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