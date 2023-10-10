每個禮拜狂歡～中山站萬聖節市集開跑 暗黑系美食挑戰膽量、Friday Night放鬆好去處
過完今年最後一個連假，別傷心了！月底還有一個萬聖節在等著大家，「Funtasty 有趣市集」已經為大家準備好萬聖節市集囉，而且就在北捷中山站的線形公園上，交通超方便，從星期五晚上就開市，一直到星期日，從10/6持續到10/29，這段期間的週末假日都可以到中山站逛逛，無論是辛苦工作一個禮拜後，來歡度Friday Night，或是來感受萬聖節的暗黑、搞怪氣氛，都能犒賞自己、放鬆一下。
這回的「心中山暗黑萬聖節」活動，每週從2天進化到3天，從星期五晚上就等著大家，不只有限定的餐車，像是一顆顆圓滾滾變裝成眼球的雞蛋糕，一咬還會爆出紅色莓果內餡，考驗大家的膽量；或是甜度、脆度、軟嫩度都「剛剛好」的鬼臉可麗露，還有其他如BBQ起士烤雞烤餅、獨創麵糊及各種口味的章魚燒、古早味油飯等美食，等著擄獲「愛吃鬼」的嘴！其他不能錯過的，還有品牌們精心推出的限定商品，現場還有萬聖打卡點等大家來打卡、拍美照！
不過要注意的是，這次的市集是「無現金」交易，記得帶上信用卡、悠遊卡或是手機，到達前先儲值，才不會看著美食跟可愛的小東西卻沒辦法帶回家唷～
Nancy's Halloween 心中山暗黑萬聖節
日期：10/6～10/29，每週五、六、日
時間：五17：00～21：00 六、日：14：00～21：00，週日至20：30
地點：心中山線形公園，中山捷運站4號出口至爵士廣場之線形長廊，台北市中山區南京西路23號
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