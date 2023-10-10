買1送1來了！星巴克「10款飲品買1送1」、超夯「數位體驗」限時20天登場 今日起先領券

收假不憂鬱！星巴克將於10/11推出一日限定「好友分享」，共有10種指定飲品買一送一，咖啡、茶瓦納、星冰樂都包含其中。而消費者最愛的星巴克「數位體驗」也同步登場，今日起預領券...

2023-10-10 12:59