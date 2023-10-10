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買1送1來了！星巴克「10款飲品買1送1」、超夯「數位體驗」限時20天登場 今日起先領券

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自星巴克數位體驗頁面、星巴克咖啡同好會
圖／摘自星巴克數位體驗頁面、星巴克咖啡同好會

收假不憂鬱！星巴克將於10/11推出一日限定「好友分享」，共有10種指定飲品買一送一咖啡、茶瓦納、星冰樂都包含其中，當日限時9小時，優惠開喝要把握！此外，大家最愛的星巴克「數位體驗」，今日起預領券，10/12就能進行兌換囉！

圖／摘自星巴克咖啡同好會
圖／摘自星巴克咖啡同好會

歡送今年最後一個連假，星巴克推出收心優惠「指定品項好友分享」，10/11上午11點起至晚上8點，凡至星巴克門市購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的指定品項飲料，即享買一送一，包含冷萃咖啡、香檸蜜柚冷萃咖啡、椰奶那堤(含特選)、焦糖瑪奇朵(含特選)、經典紅茶椰奶那堤、醇濃抹茶那堤、焦糖咖啡星冰樂、醇濃抹茶星冰樂、草莓風味星冰樂、巧克力可可碎片星冰樂等10款指定飲品。

圖／星巴克官網
圖／星巴克官網

而深受消費者喜愛的星巴克「數位體驗」再度登場，活動於10/12起至10/31，只要進入活動頁面完成簡單的數位體驗遊戲，即可獲得限定的專屬優惠，買一送一、第二杯半價等超值好康等你抽，而自今(10)日起可先預領券，10/12即可兌換，兌換期間為獲券日2天後，最後兌換至11/2。點我前往活動頁面入口

圖／摘自星巴克數位體驗頁面
圖／摘自星巴克數位體驗頁面

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