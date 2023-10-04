全家9元拿鐵來了！10月最新取件即贈「9元拿鐵優惠券」 循環杯「飲品半價」同步進行中

10月取貨優惠來了！全家便利商店於每月推出「Fun心取」活動，先前的「霜淇淋9元特價券」深受消費者喜愛與歡迎，而10月同樣祭出好康活動，只要於全家網購取件即贈「9元Let's Café經典拿鐵優惠券」，共分為兩個活動間段，香濃拿鐵9元就開喝！

圖／全家便利商店提供

全家便利商店10月推出「全家Fun心取」活動，分為10/11～10/15及10/18～10/22兩個活動時段，凡於活動期間至全家取貨結帳時列印小白單，即可獲取「9元Let's Café熱經典拿鐵優惠券(小杯)」，一件包裹贈送一張，單筆交易至多送五張，讓你開心網購還能超值喝咖啡。更多詳請可至活動頁面查詢。

此外，全家「指定飲品半價」活動同步進行中，即日起至12/26，免費借用循環杯可享大杯「特濃拿鐵」或「厚濃靜岡抹茶拿鐵」半價，冰熱不限。另外加碼抽獎好康，即日起至10/17，凡借用一次循環杯可得一張抽獎券，有機會抽到30杯Let’s Café單品拿鐵、仙德曼保溫杯1+1組合等好禮，邀請大家在喝咖啡之餘也要愛地球。

即日起至12/26，於全家便利商店使用循環杯，可享大杯「Let’s Café特濃拿鐵、私品茶厚濃靜岡抹茶拿鐵」半價優惠（冰熱不限），至10/17再加碼循環杯抽獎趣活動。圖／全家便利商店提供

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