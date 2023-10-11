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快筆記！ 好市多「2023黑色購物節」日期出爐 連續7天祭優惠
物價漲不停，大家都在期待年末雙11、黑色星期五優惠撿便宜。美式賣場好市多（Costco）年度盛事「黑色購物週」今年活動時間悄悄確認了，將於全台門市連續一周登場，民眾趕緊記好時間，準備手刀開搶！
美式賣場好市多每年都會舉辦「黑色購物節」，各種折扣優惠往往吸引大批消費者搶購，今年的活動日期預定選在「11月20日開跑」，並連續7天於全台門市登場，雖然下殺品項尚未公布，許多民眾已經摩拳擦掌。按照往例業者將同樣在活動前1天於官方App公告隔日主打優惠品項，至於限購方式、營業時間等資訊，則屆時依照現場公告為準。
黑色購物節往年有上百樣商品打折，最低下殺49折優惠，每日賣場也會另外推出約200多款的特價商品，且優惠商品多元，從家電、3C、珠寶、日常用品、食品等，另外還有部分門市曾推出特殊品項，例如黃金、鑽石、台中門市曾販售要價逾百萬元的遊艇，同樣引起搶購熱潮。
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