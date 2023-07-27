逛到失心瘋！ 650坪全台最大「KHTOY絨毛玩偶旗艦館」 迪士尼、三麗鷗、卡娜赫拉「10大主題區」買不完拍不停

嘉義觀光景點再+1！ 繼超人氣「佐登妮絲城堡」，以及7月剛試營運的「蓋婭莊園」，最新、全台最大的「KHTOY全台首創絨毛玩偶旗艦館」誕生了，由在地21年金興玩具業者打造，全館設有十大主題展區包括迪士迪、卡娜赫拉、哥吉拉及哈利波特等，將於7/28試營運，7/29正式開幕，再度搶攻親子及網美打卡新景點！

圖／KHTOY絨毛玩偶旗艦館提供

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KHTOY玩偶旗艦館指出，建築外觀有三眼怪漫步在玻璃櫥窗上，加上大型2D娃娃機展示，呈現可愛、療癒的主題形象，大門口也有獨家恐龍造景及超大型親子熊綠化植栽，要讓大家一進門就被可愛所包圍。

圖／KHTOY絨毛玩偶旗艦館提供

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館內有3層樓，一樓是以較小尺寸的「6吋玩偶」為主，每一角色的玩偶都有分開陳列，包含迪士尼主題區、卡娜赫拉的小動物、天竺鼠車車、動漫房間、間諜家家酒、哥吉拉、哈利波特、粉紅豬小妹等，以互動式場景及搭配玩偶商品陳列，讓親子玩到過癮，網美還能瘋狂打卡拍美照。

圖／KHTOY絨毛玩偶旗艦館提供

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二樓則以「中型玩偶」為主，設有親子空間「小小雷克斯探險王國」，讓家長在逛展購物時，讓孩子在此玩耍；三樓就是超大型絨毛玩偶的夢幻天地，最大型的絨毛玩偶都在三樓，陳列各品牌的完美大型玩伴，讓遊客一抱就愛不釋手。

圖／KHTOY絨毛玩偶旗艦館提供

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圖／KHTOY絨毛玩偶旗艦館提供

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全館共十大主題展區，其中最受矚目的迪士尼100周年專區販售台灣限定款銀色炫彩米奇米妮！ 凡即日起至11/19加入會員就享全館消費75折；試營運期間每日贈送限量打卡禮、來店禮、滿額禮；消費打卡還可抽沖繩雙人來回機票！

圖／KHTOY絨毛玩偶旗艦館提供

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【KHTOY絨毛玩偶旗艦館】

營運時間：9:30–17:00(每週三公休)

地址：嘉義縣民雄鄉工業一路6-6號

●會員優惠：只要加入會員，即享當日結帳全館商品75折優惠

活動期間：2023/07/20-2023/11/19

●試營運活動

活動期間：2023/07/20-07/30

活動內容：A.來店禮(恐龍氣球)-每日限量B.打卡禮(恐龍手機支架)-google評論+FB粉專按讚-每日限量C.滿額禮(滿$299贈環保購物袋or滿$599贈恐龍尾巴購物收納袋)送完為止

●開幕限定活動-滿額夾夾樂

活動期間：2023/07/29、30

活動內容：滿額換代幣遊玩夾娃娃機一次，消費滿$1000即享夾夾樂代幣一枚，滿$2000再享一枚…依此類推，夾中指定熊(藍緞帶)即有機會享有$500或$1000「KHTOY抵用券」(限館內下次消費使用，可當日使用，並全額抵用！)，若沒夾中，可向工作人員領取3吋小熊吊飾(顏色隨機)一隻

●線上抽獎

活動期間：2023/07/20-2023/8/31

公告時間：2023/09/08

活動內容：於館內拍照上傳至Facebook活動貼文，即有機會獲得沖繩雙人來回機票

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