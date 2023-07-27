芒果霜淇淋20元開吃！ 8月「IKEA新餐」芒果季登場 爽嗑「麻辣小龍蝦+8盎司肋眼牛排」超澎湃

20元芒果霜淇淋開吃！ IKEA瑞典餐廳8月推出全新菜色，看起來超澎湃、超大片8盎司肋眼牛排佐特製多蜜醬登場，同步經典芒果季「芒果霜淇淋」及「小龍蝦」系列也再次回歸，以及高顏值甜點、輕食登場，炎夏快逛IKEA吹冷氣還能大啖美食。

圖／IKEA提供

IKEA美食小站曾推出「芒果霜淇淋」，採用在地芒果、芒果泥調製而成，香甜微酸滋味好爽口，適逢夏日炎熱的芒果季再度好評回歸，消暑聖品冰淇淋控們一定要追，同場加映4吋瑪格莉特披薩、乳酪松露蕈菇派、芒果圓舞曲蛋糕、焦糖蘋果蛋糕，來個輕食下午茶絕不可錯過。

圖／IKEA提供

8/1起IKEA重磅推出全新主餐「8盎司肋眼牛排佐可可洋蔥多蜜醬」，以高溫烘烤的肋眼牛排香氣四溢，搭上法式可可洋蔥多蜜醬，將蔬菜鮮甜與紅酒濃醇完美融合，還有肋眼牛排佐奶油芥末醬、鮭魚菲力菇菇米、未來肉波隆那義大利麵、植物丸義大利麵佐南瓜醬、雞肉青醬千層麵等多款美食新品。

圖／IKEA提供

至9/30前，更加碼IKEA小龍蝦季，推出獨門秘方調製而成的正宗十三香「麻辣小龍蝦」主題餐點，以及Ｑ彈微辣; 肉質彈牙扎實的XO醬小龍蝦麵、特製日式沙拉醬調味和和風醬搭配的小龍蝦沙拉，快來場輕爽開胃的夏日龍蝦派對。

圖／IKEA提供

延伸閱讀：

．獨／開業近8年！知名精品火鍋「寬巷子」 台灣最後一間熄燈成絕響

．「土用丑之日」優惠4選！ 小倉屋鰻魚便當「買1送1」、大倉久和贈鰻魚玉子燒，吃鰻魚補元氣