「土用丑之日」優惠4選！ 小倉屋鰻魚便當「買1送1」、大倉久和贈鰻魚玉子燒，吃鰻魚補元氣

吃鰻魚消暑補元氣！ 日本從江戶時代開始流傳的習俗，在夏季「土用丑之日」大啖鰻魚飯能補充元氣，今年土用丑之日是在7/30，而台灣今夏大興鰻魚飯，除了台北東區的百年鰻魚飯人氣名店「小倉屋」祭出鰻蒸竹定食「買1送1」，還有大倉久和大飯店預購經典鰻魚外帶盒飯，贈經典「鰻魚玉子燒」，以及勝勢日式豬排也推出點酥炸鰻魚老饕豬排套餐，再贈「1份鰻魚料理」。

◎小倉屋

圖／小倉屋提供

小倉屋7/26至8/8期間舉辦「土用丑盛夏鰻魚祭」，外帶消費「鰻蒸定食」免費升級，竹定食六切升級八切(560元)、松定食八切升級十切(660元)、二段定食十切升級十二切(760元)，還有「鰻蟹鮭三盛合 重。壽司」售價860元。 圖／小倉屋提供

土用丑當日(7/30)加碼祭出100份「鰻蒸竹定食(560元)」外帶定食便當「買1送1」，活動僅限光復店本店 ，每人限購1份，售完為止，僅接受現金結帳，當日現場排隊，不列入會員集點。

◎大倉久和 山里日本料理

大倉久和大飯店經典鰻魚外帶盒飯。圖／大倉久和提供

大倉久和大飯店山里日本料理即日起至7/30開放預購經典鰻魚外帶盒飯，取貨日為2023/07/30，每份售價1,200元，均免費贈送「味噌湯」及「經典鰻魚玉子燒」一份。

◎大江戶町鰻屋

圖／大江戶町鰻屋提供

凡於7/24至8/24期間到「大江戶町鰻屋」消費滿千元，就送招牌「夢幻鰻魚桶飯系列第2份半價券」，消費者可於8/25至10/31期間在鰻屋Lalaport店、公益路店、大墩店共三店鋪使用，享夢幻鰻魚桶飯系列「第2份半價」優惠。

◎伊勢路-勝勢日式豬排

圖／伊勢路-勝勢日式豬排提供

伊勢路-勝勢日式豬排於2023年的土用丑日7/30至8/1，只要點「酥炸鰻魚老饕豬排套餐560元」即送特製鰻魚小料理「鰻魚南蠻漬」開胃小菜一份！

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