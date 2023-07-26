颱風天提神必備！ 咖啡&清涼飲料買一送一 「超商+手搖優惠」集合壓壓驚

颱風天冒雨前行，更需要來杯飲料提提神！ 快速整理「超商+手搖飲料」優惠整理，無論是7-ELEVEN或全家便利商店都有「咖啡拿鐵買1送1」，多家飲料如星巴克、大苑子、龜記、旺月捌都有「買1送1」，快來杯清涼飲料壓壓驚。

●7-ELEVEN

圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN「冰精品生椰厚拿鐵」新品上市，即日起至8/1，APP行動隨時取推出冰精品生椰厚拿鐵「買1送1」優惠，每日限量2,000組，每人每日限購2組，可兌換至8/31止；而門市即起至至8/8，冰精品生椰厚拿鐵嚐鮮價99元。

至8/1前，還推出指定品項「7杯優惠組合」，品項包括蜂蜜美式、蜂蜜拿鐵組合優惠價400元；皇家伯爵紅茶拿鐵、太妃焦糖風味瑪奇朵、焙烤榛果風味拿鐵、脆酷摩卡咖啡、巧克力可可歐蕾，組合優惠價320元；大杯冰燕麥拿鐵、冰黑糖珍珠燕麥奶、冰燕麥奶茶，組合優惠價370元；現萃茶香鑽水果茶組合優惠價350元。

●全家便利商店

圖／全家便利商店提供

全家即日起至8/22祭出「Let's Café大杯經典咖啡同品項買2送1」優惠，包括經典美式、經典拿鐵都有，只要使用APP中的「FamiNow」預訂快取服務即可享有；週末康康五自7/28~7/30，優惠品項包括特大杯拿鐵、鮮露醇奶茶冰熱不限，都有買1送1優惠，此外還有，鹼性離子水、御茶園紅茶、杜老爺草莓雪糕同品項買1送1優惠。

●星巴克

圖／摘自星巴克官網。

即日起至8/9，星巴克推出最新「My Summer Collection收藏夏天數位體驗」，只要完成數位體驗遊戲，有機會抽到限定的專屬優惠，包括「買1送1」、「第2杯半價」等好康。兌換期間為獲券日後T+2天，最後兌換至8/11止；每日兌換時間為11:00-20:00。需提醒，不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；部分門市不適用，建議消費者先行查詢再前往。

●龜記

圖／龜記

即日起至8/1，龜記於Uber Eats外送平台推限定「買一送一」優惠，包括招牌「老欉鐵觀音」、古早味「阿源楊桃紅茶」等。提醒大家，實際情況依各門市為準，數量有限，售完為止。

●大苑子

圖／大苑子

即日起至8/1，大苑子Uber Eats外送平台推限定酸甜消暑「蘋果醋冰茶買一送一」優惠。

●旺月捌

圖／旺月捌

文青手搖飲料「旺月捌」歡慶古亭商圈二店開幕，推出古亭店限定連3天新品「買1送1」，7/27送「高山紫檸凍飲」及「玉露紫檸凍飲」，7/28送「烏龍丹桂凍飲」，7/29則送「桂花酸梅湯」，限同品項，每人限購2組。

●CoCo

圖／CoCo都可

CoCo都可「週三好友日」，7/26限定「椰奶啵啵恰恰」第二杯半價優惠，透過LINE官方帳號領券，每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；飲品的甜度、冰塊固定比例不可調整，限於都可訂線上點單並以自取為主。

●功夫茶

圖／功夫茶提供

KUNG FU TEA 功夫茶聯名台灣插畫家嗨小強 HI JOHN，打造一系列可愛角色「小強×柴柴×圓圓」的主題杯身與封膜，即日起至8/15，「葡萄柚多多茶凍」享有「第二杯半價」優惠；購買飲料還能免費加料「烏龍茶凍」。

●COMEBUY

圖／COMEBUY提供

COMEBUY聯名手遊《崩壞：星穹鐵道》，打造全新品「鳳椰玩火」，以及茶香風味搭配珍珠、椰果或荔枝凍，滿滿加料的3款手搖飲，同時推出3款角色聯名IP杯身，現場出示遊戲玩家UID畫面，單筆消費可享3款聯名飲品，擇乙杯「折扣10元」好康。

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