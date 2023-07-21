4大飲品「大暑」優惠來了！ 黑浮致敬麥當勞買1送1、85℃、不要對我尖叫 清涼一夏統統有

一年中最熱的一天、二十四節氣的「大暑」要來了！ 盤點4家「大暑」優惠，黑浮咖啡大玩創意諧音，憑麥當勞「大薯」兌換「法式松露薯條醬」，打卡再贈水果冰茶、奎克咖啡推人氣飲品買一送一快閃優惠、85℃玩「短袖褲裙日」享第二杯半價、不要對我尖叫則是用零酒精海尼根，解大家的夏日難耐高溫熱。

●黑浮咖啡

圖／黑浮咖啡提供

迎大暑節氣，「黑浮咖啡」向薯條經典品牌麥當勞致敬，於7/22至7/23推出，憑麥當勞「大薯」即可至黑浮咖啡指定門市免費兌換「法式松露薯條醬」，於IG打卡再贈沁涼消暑的荔枝橙香水果冰茶；內用再加碼免費升級全品項飲品任選(最高價值220元)。

選用義大利百年經典「黑松露醬」與特級「白松露油」，調製薯條專用的「法式松露醬」，讓饕客用來沾附金黃酥脆炸薯條，用華麗吃法呈現薯條頂級風味。

●奎克咖啡

圖／奎克咖啡提供

人氣咖啡廳奎克咖啡大玩「不降溫，就降價」，7/22至7/23推出「人氣飲品買一送一」快閃優惠，活動期間至黑浮國際餐飲APP「優惠票券區」領取「奎克｜酷夏大暑飲品買一送一」票券。於活動期間，憑券即可至奎克咖啡全台門市享外帶「經典義式／極致茶歐蕾／純萃鮮果飲買一送一」。

●85℃

圖／85℃提供

85℃全台門市皆已換上新茶飲菜單，分為六大類「茶農鮮摘」基底茶，「就是海岩」、「厚調奶茶」、「牧場直送」鮮奶系列、「職人特調」與「季節限定」，一次激盪出28支全新茶飲。

85℃迎大暑特別於7/22和7/23兩天推出的「大暑短袖褲裙日」，只要穿著短袖、短褲或短裙，到門市消費「就是海岩」或「職人特調」系列等8款飲品，即享「第2杯半價」，品項包括海岩紅茶、就是海岩綠茶、就是海岩青茶、就是海岩烏龍、檸檬烏龍、啡常烏龍、初露多多綠和橙香烏龍，最低平均每杯不到38元。

●不要對我尖叫

人氣手搖飲品牌「不要對我尖叫」與「海尼根0.0零酒精」，從7/22起，全台/外送平台「買一送一」，2款夏季限定茶特調，「荔枝玫瑰鹽俏皮」滿口酸甜俏皮感，佐著海尼根0.0零酒精滑順泡泡，另一款「蜂蜜調皮」經典老茶莊茶蜂蜜特調，充斥著蜂蜜啤酒的驚喜口感，快把握好康揪朋友一起沁涼暢快一夏。

圖／不要對我尖叫提供

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