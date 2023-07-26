「BLACKPINK X 星巴克」聯名限定搶瘋了！ 粉絲瘋買TOGO鑲鑽冷水杯 網路黃牛價飆破萬元

風靡全球的南韓大勢女團BLACKPINK，近日與星巴克聯名推出18款特色商品，及首度合作的「BLACKPINK草莓巧克力風味星冰樂」。在台灣上市後，不少粉絲徹夜排隊，原價3280元的冷水杯，網路上黃牛價格也相當驚人，目前已經炒到破萬元！

圖／星巴克提供

BLACKPINK+STARBUCKS®聯名商品共有18款，包含馬克杯、TOGO冷水杯、不鏽鋼杯等11款飲用器具，其中6款商品由星禮程會員於7/24搶先購買，當天6款會員搶購全被掃空，隔日7/25全面開賣，如預期般一早門口大排長龍，不少人都鎖定超夢幻水鑽杯入手。

圖／星巴克提供

由於星巴克各家門市的現存貨量只有個位數，即時現場排隊也有可能排不到，不意外如同預期，買不到的人只好轉向網路購買，據觀察網路價格已被黃牛炒了好幾倍，像超熱賣的「星巴克BLACKPINK聯名TOGO不鏽鋼冷水杯 Lisa款」定價三千多元，網上價格已經飆破1萬2千元，搶手程度實在相當驚人！

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