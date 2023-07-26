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防颱囤糧準備！ 他問「哪款泡麵最頂？」 網友轉彎點名「這牌」難吃

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
泡麵示意圖。 圖／Ingimage
泡麵示意圖。 圖／Ingimage

杜蘇芮颱風逼近，民眾為防颱做準備開始囤糧，其中泡麵是少不了的選擇之一，有網友上網好奇詢問「哪款泡麵最頂？」準備前去採買，引來網友紛紛留言分享，意外轉彎成點名「難吃泡麵」投票。

一名網友在PTT發問「颱風快到了買哪一種台酒泡麵最頂？」，文中指出他準備在晚上前去採買泡麵，但他查詢「台灣菸酒公司」出了非常多款泡麵，讓他不知如何選擇，並一口氣列出10款，希望網友幫忙投票「哪款泡麵最頂？」。

民眾於超市選購泡麵情形。圖／聯合報系資料照
民眾於超市選購泡麵情形。圖／聯合報系資料照

根據他列出的品項有「花雕雞泡麵、花雕酸菜牛肉麵、花雕東坡肉麵、紅標米酒麻油雞麵、麻辣酒香豚肉麵(玉山茅台)、紹興雪菜雞肉麵、酒香蒙古鍋牛肉麵(五加皮酒)、三杯雞風味乾麵(無肉，紅標料理米酒)、椒蔥純釀烏醋風味乾麵(無肉，台中酒廠自釀烏醋)、紹興肉燥拉麵(無肉，紹興酒)」，除了詢問哪一項最推薦，還特別聲明未受台酒任何贊助，更提醒未成年請勿飲酒。

貼文發布後，立刻引起不少網友討論，較多人投給「花雕雞麵」，表示「花雕雞麵好吃，可以再另外買米酒來加」、「花雕雞泡麵，但台酒泡麵是冬天在吃的」，也有人說「蒙古鍋牛肉麵好吃！」「蒙古鍋牛肉麵>麻辣酒香豚肉麵>其他口味」、「台酒認真推麻辣酒香豚肉麵」。

原PO希望討論「最頂」泡麵，意外發展討論「最難吃泡麵」，不少網友點名「雙響泡」，「雙響泡有改版了，要對它有信心」、「有聽說雙響泡變好吃！」、「好不好吃不知道，但雙響泡肯定買得到」。

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