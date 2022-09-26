秒飛歐洲！台灣最新打卡聖地「佐登妮絲城堡」，歐式穹頂、雕塑噴泉拍不停，一秒置身浪漫優雅國度

這裡簡直就是歐洲！其實這是近日超夯打卡聖地、位於嘉義的「佐登妮絲城堡」，為全亞最大的美妍城堡，結合工匠精神的延伸，打造一座融合藝術、觀光、科技等元素的美學殿堂，也將保養品品牌「佐登妮絲」推向世界之海。現在讓我們一同一窺這雄偉壯麗的浪漫城堡吧！

圖／取自珍朵絲特 X 佐登妮絲城堡FB粉專

圖／IG@beckhamhong66授權

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實在太壯觀了！一眼望去就讓人為之驚艷，充滿異國風情的歐式穹頂與兩大座精美雕塑噴泉，宛如一秒置身歐洲，漫步在巴洛克廊道上，欣賞墩柱上的華麗雕刻，每個角度都有不同的美，怎麼拍都好出片！不用花大錢飛歐洲，先來「佐登妮絲城堡」打卡過過癮。

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圖／FB馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權

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園區內還有一大片克里斯松林，正好於秋冬之際，得以欣賞金黃落葉紛飛的景象，光是想像就極其浪漫，台灣賞杉秘境再加一啦！

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「佐登妮絲城堡」不僅好拍，也適合親子同遊，享受戶外小湖餵魚的童趣，也有館內整片的永生花牆，還能打造自己專屬的香氛精油，園內同時提供餐飲服務，逛累了、逛餓了也能坐下來好好小憩一波。

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佐登妮絲城堡

地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區三路15號試營運期間：10/3至10/10（採購票入場制，線上搶票即日起至9/30）參觀與購票詳情請至「珍朵絲特 X 佐登妮絲城堡」FB粉專查詢

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