全新約會「飛機景觀餐廳」開幕了！打卡復興「航棧綠洲」百坪餐廳現享85折
夕陽伴隨飛機景觀絕對是約會新首選！桃園復興航空打造「航棧綠洲」全新飛機景觀餐廳，百坪貨櫃裝潢，一杯咖啡、一份下午茶，還有飛機美景相伴，絕對要約另一半前往！
復興航棧大園總店旗下復興空廚為了吸引喜歡飛機的民眾，特地以貨櫃結合飛機景觀的靈感打造全新「航棧綠洲」餐廳。樓層共有2樓，分小木屋座位區、露天椅還有2樓陽傘區，除了美食咖啡外，最棒的就是可以看到飛機高空俯過高空的情況，若是傍晚前往，配上橘色染紅的暮色，非常浪費，很適合夫妻老婆或朋友相伴前往。
現在「航棧綠洲」推出開幕優惠活動，只要能現場與飛機拍照打卡，現場消費馬上85折，不僅如此，憑該餐廳發票到「肉大人」餐廳用餐，還能再享85折優惠喔，現在9月24日至9月25日試營運活動，消費滿400元還有機會抽到「似顏繪」一幅。觀景台營業時間為每日早上十點至晚上八點。
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