快訊

周玉蔻在電視控緋聞、挺特定候選人…公器私用？ 蘇貞昌這樣回應

將來富如山！戰後日本發大財的政治遺產

高速吸引「口技」成絕響 拓也哥病逝享年47歲

全新約會「飛機景觀餐廳」開幕了！打卡復興「航棧綠洲」百坪餐廳現享85折

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／復興航空臉書粉專
圖／復興航空臉書粉專

夕陽伴隨飛機景觀絕對是約會新首選！桃園復興航空打造「航棧綠洲」全新飛機景觀餐廳，百坪貨櫃裝潢，一杯咖啡、一份下午茶，還有飛機美景相伴，絕對要約另一半前往！

圖／復興航空臉書粉專
圖／復興航空臉書粉專

復興航棧大園總店旗下復興空廚為了吸引喜歡飛機的民眾，特地以貨櫃結合飛機景觀的靈感打造全新「航棧綠洲」餐廳。樓層共有2樓，分小木屋座位區、露天椅還有2樓陽傘區，除了美食咖啡外，最棒的就是可以看到飛機高空俯過高空的情況，若是傍晚前往，配上橘色染紅的暮色，非常浪費，很適合夫妻老婆或朋友相伴前往。

圖／復興航空臉書粉專
圖／復興航空臉書粉專

圖／復興航空臉書粉專
圖／復興航空臉書粉專

現在「航棧綠洲」推出開幕優惠活動，只要能現場與飛機拍照打卡，現場消費馬上85折，不僅如此，憑該餐廳發票到「肉大人」餐廳用餐，還能再享85折優惠喔，現在9月24日至9月25日試營運活動，消費滿400元還有機會抽到「似顏繪」一幅。觀景台營業時間為每日早上十點至晚上八點。

圖／復興航空臉書粉專
圖／復興航空臉書粉專

圖／復興航空臉書粉專
圖／復興航空臉書粉專

圖／復興航空臉書粉專
圖／復興航空臉書粉專

圖／復興航空臉書粉專
圖／復興航空臉書粉專

延伸閱讀：

台北東區復甦了！雙子「鑽石塔」年底開幕，100家品牌逛不完

神秘陪吃！吃早餐送你「拉亞漢堡 X 奧樂雞」可愛聯名「帆布隨行袋」，還能搶先打卡餐點療癒新裝

咖啡 復興航空 下午茶 美景 景觀餐廳

相關新聞

全新約會「飛機景觀餐廳」開幕了！打卡復興「航棧綠洲」百坪餐廳現享85折

夕陽伴隨飛機景觀絕對是約會新首選！桃園復興航空打造「航棧綠洲」全新飛機景觀餐廳，百坪貨櫃裝潢，一杯咖啡、一份下午茶，還有飛機美景相伴，絕對要約另一半前往！

神秘陪吃！吃早餐送你「拉亞漢堡 X 奧樂雞」可愛聯名「帆布隨行袋」，還能搶先打卡餐點療癒新裝

早餐店怎麼有黑嚕嚕的蛞蝓？原來是「拉亞漢堡」和「掰掰啾啾Byebyechuchu 奧樂雞」聯名！這次拉亞漢堡20週年限量紀念聯名，找來「奧樂雞」陪你吃早餐，飲料杯也換上印有超萌「奧樂雞」的新裝，活動即

雙層炸雞2倍享受！肯德基「雙層青花椒咔啦雞腿堡」限定新上市

肯德基全新炸雞堡正式販售啦！不僅如此，不只有一塊炸雞，還是雙層版，那就是超狂新品「雙層青花椒咔啦雞腿堡」了！吃得到青花椒香氣與雙倍滿足感，快嚐鮮吃吃看吧！

拉麵迷慟！全球第一間米其林一星拉麵 「蔦」創辦人逝

全球第一間以拉麵摘下米其林一星的「蔦」，創辦人兼主廚大西祐貴突傳離世消息，享年43歲。消息出自「Japanese Sob...

未來肉當道！全台5間「植物肉連鎖餐廳」一次看，漢堡、鍋貼、燕麥奶統統都有

近年ESG環保意識抬頭，除了數位化與無紙化外，飲食上也有重大的變革，也就是「未來肉」的誕生，跟過去素肉不同的是，從味道再到外觀都與真肉非常相似，不僅如此，未來肉也擁有一般動物肉享有零膽固醇的特色，將有機會逐漸改變人類的飲食習慣，讓更多葷食者願意嘗試植物肉。而這回UDN小編特地整理台灣「五大販賣未來肉的連鎖餐廳」，一起來看看吧！

高雄SOGO餐飲5大亮點 漢來新品牌「溜溜」全台獨家首發

根據調查，高雄人總收入有3成花在吃這件事情上，熱愛美食的程度在全台名列前茅。因此，這次SOGO高雄店轉型改裝，餐飲就是一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。