全台首波楓紅聖地！今秋最早賞楓去處在「這」，美到彷彿身處國外，放鬆身心搶先打卡
9/23迎來2022的秋分，秋天來了！說到秋天，第一個讓人聯想到了金色秋楓，原來又到了賞楓的季節。今秋最早賞楓好去處報你知，看完這篇趕緊安排行程、追「楓」去！
秋分過後，更明顯感受到天氣轉涼，秋天的氣息悄悄變濃。台中「福壽山農場」裡的楓林也稍稍提早轉紅，紅葉與自然景觀相互映襯，彷彿置身浪漫韓劇中，在這裡小小感受一下偽出國賞楓的樂趣。雖然目前楓紅的現況並非一整片，但光是幾株轉紅就美到夠殺底片了！
預計今年「福壽山農場」鴛鴦湖的楓紅持續至11月中，趁著人潮還沒到來，搶先來此一睹2022首波楓紅，還能一併欣賞現正盛開的波斯菊花海，以及福壽山的晚霞黃昏，放空腦袋，輕鬆一下。
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