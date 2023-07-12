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100元入場！嘉義萬坪巴洛克景點「康倪時代美學(蓋婭莊園)」7/13試營運　天文鐘、日月鏡池、玻璃花坊秒飛歐洲

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／FB@Martin Chen授權
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嘉義愈來愈好玩好拍！ 繼全台最大歐式城堡「佐登妮絲城堡」在台刮起旋風，同樣位於大林鎮大埔美產業園區內，占地15000坪的全新觀光工廠「康倪時代美學莊園(蓋婭莊園)」，濃厚希臘式建築造型設計，預計於7/13試營運，只要100元門票即可入園，更可以盡情拍到飽，快加入暑假探索新景點吧！

圖／FB@Martin Chen授權
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以純白希臘式建築設計的蓋婭莊園，整座園區特別由迪士尼建築設計團隊規劃設計，在建築中融入希臘女神、守護神獸等元素，並可見幾何圖形對稱、對比、平衡等特點，充份細膩地復刻出優雅希臘美學，讓人一秒飛歐洲不是夢。

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來到康倪時代美學(蓋婭莊園)，每一個角落都能留下美麗合影，絕不能錯過的三大拍攝地點為，位於主建築正前方的「日月鏡池」，以倒映的噴泉作為視覺延伸焦點，若正好遇上雨後彩虹，更讓倒影添加無限風采。

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來此一遊，絕對要仔細瞧瞧主建築上的「天文鐘」，恆久不變地停留在11點59分，而「永遠靜止在11：59的天文鐘」，也象徵美麗永遠停留在此刻！

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白色的建築搭配大片玻璃帷幕，園區中「花坊餐廳」提供複合式用餐空間，有輕食、飲料、小點，更有設點餐機讓顧客更快速點餐，唯美的綠意植栽，加上陽光灑落的夢幻氛圍，一邊享用下午茶就能一邊美拍。

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「康倪時代美學莊園(蓋婭莊園)」將於7/13至8/31試營運，試營運期間體驗票100元(原價300元)，入園時將有機會拿到極致入園禮物「乾燥花香氛沐浴鹽球」乙入(數量有限換完為止)，讓大家將莊園的美好體驗也一併帶回家中。

康倪時代美學莊園(蓋婭莊園)

票價：體驗票100元（原價300元），於園區入口售票亭現場排隊購買

營業時間：每日08：30~16：30

試營運：7/13至8/31

地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區七路18號

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