爸爸專屬！限時8天遊樂園入園只要「88元」帶著孩子暑假放電去
再兩個禮拜就是8/8父親節了，想好要怎麼幫爸爸慶祝呢？「義大遊樂世界」搶先曝光父親節「爸爸愛一夏」優惠活動，從8/1到8/8共8天，爸爸入園只要88元，剛好可以帶著放暑假的小朋友來解悶放電，或是來趟孝親之旅、帶著老爸一起變年輕～
位在高雄的「義大遊樂世界」正推出「盛夏浪潮」一系列活動，不只入園有優惠，還有主題故事「援救卡拉蒂」的水戰遊行，跟大家一起打水仗嗨玩，也有涼爽冷氣的室內設施「特洛伊城堡」，不怕日曬雨淋，拯救帶小孩出門放電的爸媽們！最近熱氣一波接一波，剛好趁著這次父親節優惠活動入園清涼一下。購買父親節優惠票還能參加抽獎，現在還有時間安排旅程跟訂飯店，想出門玩的快點動起來～
如果沒有爸爸身份的，7/1到9/2門票只要成人也有699元的優惠，學生票則是599元，一樣可以暢玩義大世界，享受清涼的「盛夏浪潮」和打水仗遊行！
義大遊樂世界－爸爸愛一夏
8/1～8/8 爸爸入園88元
＊需搭配一名成人優惠票699元，本人需出示戶口名簿影本或照片，及個人相關證件證明
7/1～9/2
門票699元；學生票599元
地址：高雄市大樹區學城路一段10號
電話：07-6568080
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