呆萌週邊又一波！【五桐號 X Dinotaeng】聯名再推馬克杯等週邊 清爽新品也報到

炎熱的夏天裡享受冰品超爽快～今年又有新口味出現囉！原來是台南的人氣冰店「蜷尾家」這回與「老協珍」聯手推出「美顏飲 蔓越莓Plus霜淇淋」，外觀是讓人少女心噴發的粉紅色，還有滿滿的膠原蛋白，讓人吃冰不只消暑，還能越吃越漂亮，而且不只台南本店吃得到，還會快閃現身台北，冰淇淋控們要看清楚時間、筆記好，別錯過快閃的時間囉！

2023-07-21 13:01