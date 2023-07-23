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呆萌週邊又一波！【五桐號 X Dinotaeng】聯名再推馬克杯等週邊 清爽新品也報到

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／五桐號WooTEA臉書
圖／五桐號WooTEA臉書

上回五桐號與韓國Dinotaeng聯名的造型餅乾、杯塞、便利貼大家入手了嗎？這回再度推出造型馬克杯、夜燈及探險公仔組三款呆萌度滿點的週邊等著粉絲收藏；「五桐號」同時推出瞄準消暑商機的兩款新飲品，讓人嘗鮮又能把週邊帶回家，別錯過這難得的機會～

圖／五桐號WooTEA臉書
圖／五桐號WooTEA臉書

這回與「Dinotaeng」聯名的週邊，有BoBo、Quokka的馬克杯與探險公仔組，夜燈則只有BoBo款。只要在門市點1杯大杯飲品就能獲得1點，集滿5點就可以加購聯名週邊，可以揪朋友、辦公室一起喝下午茶，更能快速集點、拿到限量商品；而且這次也使用全新的聯名紙杯及專屬封膜，拿到飲料的當下就好療癒！

圖／五桐號WooTEA臉書
圖／五桐號WooTEA臉書

與可愛的週邊同時推出的還有「青森蘋果凍飲」及「椰椰芋圓奶霜」兩款新飲品；「青森蘋果凍飲」中，蘋果清甜帶點微酸，搭配香氣飽滿的阿薩姆紅茶，喝起來不苦澀，和杯底舖著的手工綠茶凍結合，更顯出豐富層次感；椰子水和椰漿、椰肉一起打成冰沙，蓋上鮮奶奶霜、撒上脆脆椰子片，最底層還有顆粒感的小芋圓，扛住這個夏天的暑氣就靠手搖飲了！

【五桐號 X Dinotaeng】聯名週邊

造型馬克杯

BoBo：7/19開賣

Quokka：8/11開賣

集滿5點，以499元加購

集滿10點，以399元加購

BoBo造型夜燈

集滿5點，以639元加購

集滿10點，以489元加購

探險公仔組（兩隻不拆售）

集滿5點，以579元加購

集滿10點，以429元加購

圖／五桐號WooTEA臉書
圖／五桐號WooTEA臉書

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