全新市集品牌「屾屾市 she n market」隆重登場！70個品牌快閃進駐華山快筆記

全新市集品牌「屾屾市 she n market」即將於9月9日至10日在台北華山紅磚六合院區隆重登場了！由全台最美森山市集策展團隊精心企劃。屾屾市市集匯聚了70組台南品牌，帶領北部民眾探索台南美食與文創的迷人世界。此次市集打造府城天龍與當代台北天龍的友好交流，以「天龍知味」、「天龍茶庵」、「天龍之藝」及「府城電幻世代」四大展區，讓參觀者深度體驗台南的風情與魅力。

圖／屾屾市提供

70組品牌中最吸引人的當然是美食了。首先，來自創立半世紀的「阿村牛肉湯」，將帶來極限定乾拌牛肉拌麵，絕對讓人驚艷，此外，來自台南150年老厝的「筑馨居」，則提供古法手工製作的伍圓古早味豆花，讓人回味無窮。還有觀光城四海的40年老店，首次攤位帶來台南傳統鍋燒意麵，美感系茶館「三徑就荒」，以及物外YSTUDIO推出的台南限定海洋永續鋼珠筆，這些美食與特色產品讓參觀者大飽口福。

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除了美食，屾屾市市集也提供豐富的文創展示。拾藤展示了美感藤製傢俱，詮釋台南生活居家的獨特風格。「物外YSTUDIO」推出的台南來了限定海洋永續鋼珠筆，書寫時可以強烈感受永續素材的獨特氛圍。其他還有京都深耕台南的「緣大幅」攜手「小島甜點工作室」推出台南限定大福和水果塔，或「蔛菟HUTU茶館」精選台灣茶和冰釀茶與「奉茶．十八」把台南特產玉井芒果茶席發揮淋漓盡致，品味最台南的茶文化。

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屾屾市市集確定9月9日至10日兩天於台北華山紅磚六合院區舉辦。入場需購票，入夜後將有電音派對和馬戲團表演，直接感受台南美食、工藝、文創的魅力。必定讓讀者留下難忘的美好回憶！

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