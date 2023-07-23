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在地人愛店曝光！台南秒殺級「香腸大腸黑輪」飄香40餘年　必加「1醬料」更對味

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@rose__foodlife授權
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台南人的愛店！這家位於永康區的三輪車攤飄香超過40年，店家專賣香腸、米腸、黑輪等在地小吃，也是不少人銅板下午茶的良伴。據IGerRose分享，香腸及米腸都很容易被秒殺，晚來會吃不到喔！

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台南這家「阿樂第二代香腸大腸黑輪」飄香逾40年，受到許多在地人愛戴，店家的三輪車非常顯眼也獨具特色，主要提供香腸、米腸、黑輪等道地小點，米腸裡料好實在，經過炭火烤後帶有微微焦香，吃起來很有嚼勁；香腸也吃得到肉塊，搭配些微碳香，一口接一口好涮嘴。此外，店家也提供免費大蒜，滿足喜歡重口味的朋友。

圖／IG@rose__foodlife授權
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許多人看到Rose的分享，也留言表示「超愛店」、「超好吃」、「很道地的小吃攤」，而店家的醬料也不一般，大腸包小腸中加入特製醬油膏、辣醬及芥末，讓網友直呼「加哇沙米整個就對了」、「太銷魂了」。

阿樂 第二代 香腸大腸黑輪

地址：台南市永康區大灣路56號

營業時間：14:00-16:30（週日公休）

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