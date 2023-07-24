來自馬祖在地美味「馬蔥餅」蔥香濃郁 甜脆雙胞胎饕客激推！

在台中走過28年的【馬蔥餅】品牌，主打的「馬蔥餅」源自馬祖在地的超人氣美食，從台中發跡後，靠著紮實的用料與嚴格的品管讓其知名度逐漸壯大，而老闆深知打造品牌不易，便願意將經驗分享給有著創業夢想的未來夥伴們，提供創業夥伴加盟之餘也沒因此失了品質，堅持手把手教導每位前來學習技巧的小老闆，將招牌馬蔥餅、雙胞胎、馬味包等點心的滋味完整呈現，讓客人無論去到哪間分店都能嘗到與總店相同的美味。

招牌馬蔥餅

「招牌馬蔥餅」的每片餅皮從和麵、揉麵到桿麵團，都是由老闆手工製作而成，而且與坊間其他油炸的蔥油餅不同，馬蔥餅選擇的是不加油、乾煎的方式，這樣製作出來的蔥油餅外酥內Q不油膩，口感層次豐富、咬勁十足，即使放涼風味也依舊不減，一口咬下便能感受到滿滿青蔥與餅皮的香氣，讓人欲罷不能。

雙胞胎

「雙胞胎」是店內僅次於馬蔥餅的超人氣商品，嚴選老麵發酵的麵團，相互打結後下鍋油炸，最後再裹上一層酥脆的糖衣，口感扎實、風味香甜，是饕客來店必點的點心。

馬味包

店內的「馬味包」使用了甜甜圈的麵皮製作，並在外皮裹上一層麵包粉增添酥脆感，內餡則有紅豆、芋頭、酸菜、奶酥、乳酪五種口味可以選擇，其中酸菜口味更是店內的人氣NO.1，微微的酸辣風味搭配微甜的麵皮，味道層次豐富，吃上一顆就非常有飽足感，CP值超高！

▲紅豆餡也是親手製作，口感鬆軟香甜，與富有嚼勁的外皮十分搭配。

▲除了現做的美食之外，店內也有販賣冷凍的食品，讓顧客在家隨時都能享用。

為了提供更完善的課程，品牌甚至在總店設置了「實體攤車」，讓小老闆們學習如何復刻當初愛上的馬祖點心滋味，從備料、塑形，到油溫掌控等細節，全都會傳授給加盟主，只為了讓他們能夠更熟悉經營方式，並能更加輕鬆快速地完成夢想。

▲總部設置了實體攤車，讓小老闆訓練時能更有臨場感，實際經營分店時也能更加熟悉。

品牌不僅提供完善的教育訓練，還供應全新的攤車、生財設備、五金用品，就連廣告行銷也幫你準備好，讓加盟主能夠無壓力地快速上手，是許多加盟主最愛的加盟品牌NO.1 ，一條龍的品管步驟也讓每位顧客都能享用到最道地的迷人馬蔥餅。

▲訓練時會安排專業的導師全程教學，並規劃了完整課程，深入淺出地教導小老闆們相關知識。

許多首次創業或是想重新出發的朋友，也都紛紛被品牌完善的規劃所吸引，前來學習馬蔥餅美味的秘密，並將這股道地的迷人風味帶到台灣的每個角落。

【馬蔥餅】堅持使用扎實的原料來製作餐點，只為了讓顧客能享受到最完整的美味，同時也精心控管每家分店的品質，讓饕客不管身處何地，都能一品來自馬祖當地的點心滋味，更能成為許多饕客的午茶點心與每日小確幸。





馬蔥餅

店家地址：台中市潭子區潭富路一段117-1號

店家電話：0425343921

營業時間：09:30–19:00，週一公休

粉絲專頁：https://bit.ly/3MeSs9N

官方網站：https://bit.ly/45pOjbJ





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