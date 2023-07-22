「粉紅鯨鯊」游到8月底！ 基隆免費AR「粉色海洋」與鯨鯊共游 整個暑假都能玩
暑假玩瘋了！ 先前5月份曾推薦給大家的基隆好去處「與鯨鯊共游」免費AR實境體驗，最新消息還有超夢幻「粉紅鯨鯊」與大家共游同樂，一路玩到暑假結束，分享給來北部遊玩的旅客們別錯過囉！
粉紅鯨鯊在基隆港美麗悠游中，基隆「麗都蝶客花園」的最新免費AR實境體驗，只要來到叁肆行商場的3樓，跟著指標找到「鯨鯊共游」海報掃QR碼下載APP後，對著鯨鯊的辨識圖開啟AR，沿著觀海平台就能捕捉與鯨鯊共游的美照或攝影，到了夜晚鯨鯊與週邊建築還能拍攝出夜景風格。
基隆最美觀海平台「麗都蝶客花園」，目前「粉紅鯨鯊海洋派對」為期間限定活動，將延長至8/31展出，整個暑假都能拍，而「與鯨鯊共游」則成為常態展出。來到這裡，除了觀賞各種角度基隆港美景，還有藝術裝置、假日市集等活動可參與，讓每個遊客實現超逼真免費AR打卡體驗，是一處夏日出遊打卡夢幻景點，快收藏！
麗都蝶客花園
地址：基隆市中正區中正路3號(叁肆行商場3樓)
開放時間：09:00-22:00
AR特效時間:「粉色海洋」延長至８月底；「鯨鯊共游」目前為常態展演
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