「粉紅鯨鯊」游到8月底！ 基隆免費AR「粉色海洋」與鯨鯊共游 整個暑假都能玩

暑假玩瘋了！ 先前5月份曾推薦給大家的基隆好去處「與鯨鯊共游」免費AR實境體驗，最新消息還有超夢幻「粉紅鯨鯊」與大家共游同樂，一路玩到暑假結束，分享給來北部遊玩的旅客們別錯過囉！ 粉紅鯨鯊在基隆

2023-07-22 11:04