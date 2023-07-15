走進天然冷氣房！ 解鎖北部5大透心涼「熱門瀑布美景」 輕鬆到達、瞬間消暑又暢快

暑假上哪兒去？ 炎炎夏日到處熱呼呼，只有山谷裡的瀑布就像是天然的冷氣房，想要感受消暑解熱的暢快感，快來看看udn小編整理的「熱門瀑布美景」，立刻將北部5大超輕民的瀑布景點收入口袋，不但輕鬆抵達，還能盡情拍攝熱門景點，光是看過就立馬透心涼了，找時間快衝吧！

新北 望古瀑布

望谷瀑布。圖／IG@sam19671126授權

沁涼的溪水加上磅礡水聲，會讓人想待上一整天的「望古瀑布」，其實從入口處到達瀑布位置大約只需10分鐘，是一條非常親民好走也相對安全的步道。

導航：望古賞瀑步道

新北 十分瀑布

十分瀑布。圖／IG@sam19671126授權

有台版尼加拉瀑布美譽的「十分瀑布」，是夏日追瀑布景點的首選，經整理後的十分瀑布風景區，不僅十分美麗，還十分壯觀，是屬於十分親民好走容易抵達的景點，還能順路規劃十分老街、平溪老街、菁桐老街一日遊。

地址：新北市平溪區乾坑10號

桃園 三民蝙蝠洞

三民蝙蝠洞。圖／IG@sam19671126授權

桃園三民蝙蝠洞景緻幽美，蝙蝠洞步道全長600公尺，步行大約20分走完，大約步行10分鐘後可至「灣月水簾洞瀑布」，步道輕鬆好走，很適合大小朋友一起來踏青，但瀑布下方石頭濕滑要特別注意一下。

導航：三民蝙蝠洞

位置：桃園市復興區三民里桃114鄉道

桃園 鐵木瀑木

鐵木瀑布。圖／IG@sam19671126授權

桃園大溪小烏來的秘境「鐵木瀑布」，它還有個優美的名字叫「優霞雲瀑布」，導航鐵木瀑木即可直接抵達，是一個走路步行不用3分鐘就可抵達的景點，站在瀑布下方整個心曠神怡啊！

導航：鐵木瀑布(附近有私人收費停車場)

宜蘭 五峰旗瀑布

五峰旗瀑布。圖／IG@sam19671126授權

來宜蘭必訪的景點之一的「五峰旗瀑布」，瀑布共有3層，從停車場走到最上層大約30分鐘可完成，非常親民好走，而從入口處步行約5分鐘就可以到達第一層瀑布，也是唯一可以脫鞋子下去玩玩水的地方，夏天來訪3層瀑布絕對是消暑最佳選擇。

地址：宜蘭縣礁溪鄉五峰路

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