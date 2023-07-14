台南地景藝術快追！ 「彩色同心圓迷宮」最新打卡熱點 台江「開江紀」美麗銳變為戶外美術館

暑假必追的台南地景藝術熱點！ IG最新爆紅的「七彩同心圓迷宮」打卡景點，是為了慶祝「台江建庄兩百年」，台南文化局特別推出了「開江紀」藝術裝置展作品之一，自即日起至10/1止，號召12位國內外藝術家、展出9組在地藝術創作，讓整個台江變身為美麗的戶外美術館。

圖／IG@wen_fu_yu授權

「開江紀」藝術裝置為台南文化局慶祝「台江建庄二百年」規劃的系列慶祝活動之一，以台江空間脈絡中常見的「港、海坪、塭、寮、圳」，來呼應台江的歷史發展，並從中挑選出安南區的五個重要景點：四草堤防(港)、府城天險(海坪)、台江國家公園遊客中心(塭)、臺南市綜合農產品批發市場(寮)、嘉南大圳水上運動訓練中心(圳)展出。

想要欣賞「開江紀」9組藝術作品，有3組藝術作品設置於台江國家公園，以及4件作品位在臺南市綜合農產品批發市場，還有四草堤防、府城天險皆有美麗裝置藝術，可搭乘觀光雙層巴士的全新快閃路線「台江周末線」輕鬆前往朝聖！以下特別為大家推薦近期最熱門吸引許多遊客朝聖的必遊景點：

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府城天險：彩色同心圓迷宮 作品《美麗的蛻變》

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近期引起熱烈討論的宛如七彩迷宮作品《美麗的蛻變》，位於鹿耳門溪口，由藝術家游文富以彩色竹籤，創造鹽分地帶長出多彩菅芒的美麗意象，菅芒象徵著台江先民不畏艱難的精神，在層層包覆的菅芒迷宮中穿梭遊走，這裡是台江人在這片鹽分土地上的美麗蛻變，是落地生根、成家立業的象徵。

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地址 : google導航台南「府城天險 」，台南市安南區媽祖宮一街345巷420號

注意事項：參觀迷宮時請勿奔跑嬉鬧

四草堤防：背著小孩提油燈 作品《吾海吾江》

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藝術家范志明所創作的吾海吾江，象徵在極需打拚與奮鬥的草創年代，母性的姿態總成為一個家庭、親族甚至整個聚落最溫柔堅韌的支撐力量，依據愛家護家的天性，她們本身就像一盞她手中的油燈，全然散發著光亮溫暖，自然的指引在江海裡因疲憊而晚歸的人們，而油燈大約晚上7點至7點半之間，會開燈到晚上23:59。

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google座標：22.998391 120.138018，台南市安南區四草大橋北岸堤頂

台江國家公園：特殊水上鹽田景觀 作品《台江水禮服》

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藝術家李蕢至&LUA RIVERA作品《台江水禮服》作品概念來自於台南特殊的鹽田景觀，以「水」作為載體，透過鹽的結晶型態作幾何結構，營造出時間洪流所孕育的奇幻風景，並表達人與自然共存共榮的關係。

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地址 : 台南市安南區四草大道118號 (台江國家公園遊客中心)

◎台江建庄二百年「開江紀」藝術裝置展

活動日期：7/1至10/1

參觀時間：早上9:00 - 晚上18:00

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