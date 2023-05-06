與鯨鯊共游超美！ 基隆「麗都蝶客花園」新推出AR拍照打卡點 免費體驗鯊鯊就在你身邊

鯨鯊游進基隆港了！ 基隆「麗都蝶客花園」推出最新免費AR實境體驗，只要有手機就能實現與鯨鯊共游美照，成為週末出遊打卡景點快收藏！

圖／基隆海嗨 Keelung HiHi FB授權

基隆港越變越美麗，一處基隆東岸旅客中心最美觀海平台「麗都蝶客花園」，目前除了可以觀賞各種角度基隆港美景，還有藝術裝置、假日市集等活動可參與，即日起至7/20還有AR體驗可以玩。

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圖／IG@yu_ru_61授權

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超逼真的魚群、超美的免費AR實境，來到「麗都蝶客花園」跟著指標找到「鯨鯊共游」海報掃QR碼下載APP後，對著鯨鯊的辨識圖開啟AR，沿著觀海平台的幾個區域都有機會捕捉到美麗鯨鯊和魚群身影在天空中遨遊，到了夜晚鯨鯊與週邊建築還能拍攝出夜景風格。

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基隆最美觀海平台「麗都蝶客花園」期間限定，推出超逼真免費AR打卡點，讓每個遊客都能實境合影，與鯨鯊共游的奇妙體驗。

麗都蝶客花園

開放時間：平日：11:00～22:00、假日：10:30～22:00

AR特效時間:4月21日-7月20日

圖／基隆海嗨 Keelung HiHi FB授權

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