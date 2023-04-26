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藍蝴蝶飛舞了！彰化「鳶尾花盛開超好拍」，前往旅人小屋舒宿看得到

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／臉書網友Martin Chen授權
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鳶尾花是一種如蝴蝶展翅翩翩飛舞的特殊花型，其豔麗藍紫花色更被稱作「藍蝴蝶鳶尾」。除了今年最大片的紫色外，還有黃色、米色等品種。現在彰化「旅人小屋舒宿」花期盛開看得到了，快把握時間美拍起來。

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而彰化旅人小屋舒宿是台灣著名的鳶尾花產地，每年都會有許多人前來觀賞拍攝這裡的花海。而鳶尾花的全名是香根鳶尾，花期通常都在每年4至6月，現在正是美好體驗盛開的時分。

圖／臉書網友Martin Chen授權
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值得注意的是，由於鳶尾花高度較低，推薦前往旅人小屋舒宿觀賞鳶尾花時，注意腳邊的花叢不要踩到囉。

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