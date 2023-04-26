藍蝴蝶飛舞了！彰化「鳶尾花盛開超好拍」，前往旅人小屋舒宿看得到

台中港地區有許多熱門的觀光景點，像是台中三井OUTLET、高美濕地和即將於年底新開幕的台中海生館等，這次要和大家介紹的梧棲觀光漁港剛好就在這些景點附近，可以在這裡購買最新鮮的漁獲或是在港邊享用各式海鮮料理，在安排台中海線一日遊時，不要忘了來這邊走走。

2023-04-23 11:02