「響應全中運」六福村推470元玩整天！限時優惠僅9天，還有戶籍地址中2字450元
為了全民響應「112全國中等學校運動會」，六福村特地推出了「全中運門票優惠」，讓這縣市的學生能夠在連續9天的比賽期間以優惠價格享受樂園的樂趣。
六福村也推出了「歡慶全中運」門票優惠，這項優惠即日起至4月30日止的平假日均適用。只要您出示新竹縣／市國中、國小學生證（如無學生證，可出示健保卡），即可享受僅需470元的門票優惠。
此外，現在樂園還推出了「地址對對碰」優惠，即日起至年底，只要戶籍地址含「六」（僅能國字）或「福」，中一門票優惠只要599元，兩字都中則為450元。值得一提的是，本活動限本人使用，需出示本人身分證與證明戶籍地址之文件才能擁有優惠喔！
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