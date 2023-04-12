網讚超大心！桃機「24小時免費體驗區」免預約，舒適沙發區、充電插座統統有，還有廣受好評的「免費淋浴室」

候機也要舒舒服服！內行人都知道，桃園機場有提供「24小時免費機場體驗區」，不僅不用預約，且有舒適的沙發區可以休息，免費USB插座更是必不可缺，其中最值得一提的，就是「免費淋浴室」，以上統統免費提供給搭乘長途或紅眼航班的旅客。

記者周湘芸／攝影

桃園機場。記者季相儒／攝影

搭機不可不知！桃園機場第一航廈4樓設有「24小時免費機場體驗區」（管制區內），除了長桌區外，還有個人、長型沙發區可以小憩一下，免費USB插座及哺集乳室更不在話下，而廣為大家讚道的則是「免費淋浴室」，自每日早上6點至晚上10點間開放，每人15分鐘，讓搭乘長途或紅眼航班的旅客也能沖個澡，洗去疲累、輕鬆一下。

圖／桃園國際機場粉絲頁

圖／桃園國際機場粉絲頁

圖／桃園國際機場粉絲頁

圖／桃園國際機場粉絲頁

不少網友看到直呼「桃機真是大心(台語)」、「好棒喔」，也有網友詢問「二航有嗎？」則收到桃機粉絲頁小編回應「目前二航暫無機場體驗區」，但未來可能也有機會加以設置，不過目前還是請大家注意一下體驗區的位置囉！

​桃園機場 24小時免費機場體驗區

地點：第一航廈4樓（環亞機場貴賓室旁）

​設施內容：長桌區、個人沙發區／長型沙發區、免費USB插座、免費哺集乳室、免費淋浴室（營業時間：6:00-22:00，每人15分鐘）

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