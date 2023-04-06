快訊

長榮海運證實「長鵬輪」遭海盜襲擊 水手被捆綁驚險逃脫

她去Uniqlo結帳驚見「神奇1物」 網曝優缺點：社交懶人超愛

房被賣…老夫妻流浪住超商逾1個月 親生兒子出面說話了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

出國前先吃飽！「頂呱呱 x 美國功夫茶」桃機店開幕，加碼推新菜單「2款暖胃雞湯」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／頂呱呱TKK粉絲頁
圖／頂呱呱TKK粉絲頁

桃園機場新選擇！等飛機不怕肚子餓，「頂呱呱 x 美國功夫茶」插旗桃園機場，加碼再推桃機限定全新菜單，主打「辣味脆皮炸雞」，品牌經典「呱呱包」、「地瓜薯條」也統統吃得到，竟然還有暖胃「雞湯」！好消息一出，也讓不少網友讚「候機可以買起來」、「下次出國可以買」。現在，跟著udn小編一起一探究竟吧～

圖／頂呱呱TKK粉絲頁
圖／頂呱呱TKK粉絲頁

圖／頂呱呱TKK粉絲頁
圖／頂呱呱TKK粉絲頁

「頂呱呱 x 美國功夫茶」桃園機場店自3/30起正式營運，店址就位於第一航廈3樓B9區，讓大家出國前也能在機場先飽餐一頓，品嘗台味炸雞及標配手搖飲。此外，桃機複合店更加碼推限定菜單，主打鮮嫩多汁又夠味的「辣味脆皮炸雞」，還喝得到暖心也暖胃「竹笙香菇雞湯」及「麻油米血雞湯」，吃飽飽滿血出國啦！

圖／頂呱呱TKK粉絲頁
圖／頂呱呱TKK粉絲頁

圖／頂呱呱TKK粉絲頁
圖／頂呱呱TKK粉絲頁

而手搖部分，導入「美國功夫茶」，提供「珍珠奶茶」、「蜂蜜檸檬」及純茶等台灣在地必喝飲品，搭配炸雞與炸物，組成最美好的「新台味」。另外，現場還有很大的客席區及拍照打卡點，讓大家在出國前不僅能吃飽還能休息小憩一下。

圖／頂呱呱TKK粉絲頁
圖／頂呱呱TKK粉絲頁

圖／頂呱呱TKK粉絲頁
圖／頂呱呱TKK粉絲頁

「頂呱呱 x 美國功夫茶」桃園機場店

地址：桃園機場第一航廈3樓B9區（櫃號T1B90101）

營業時間：每日8:00-20:00

圖／頂呱呱TKK粉絲頁
圖／頂呱呱TKK粉絲頁

圖／頂呱呱TKK粉絲頁
圖／頂呱呱TKK粉絲頁

延伸閱讀：

熄燈倒數！新竹高CP值義國料理宣布歇業，網推必點「韓式炸雞」，老饕惋惜：充滿回憶和溫度的餐廳

肉肉控爽嗑！台北排隊韓料「UNCLE-K排骨火鍋」，排骨大塊肉軟嫩、馬鈴薯鬆軟必吃

桃園機場 美國 炸雞 頂呱呱 手搖 薯條 珍奶

相關新聞

出國前先吃飽！「頂呱呱 x 美國功夫茶」桃機店開幕，加碼推新菜單「2款暖胃雞湯」

桃園機場新選擇！等飛機不怕肚子餓，「頂呱呱 x 美國功夫茶」插旗桃園機場，加碼再推桃機限定全新菜單，主打「辣味脆皮炸雞」，品牌經典「呱呱包」、「地瓜薯條」也統統吃得到，竟然還有暖胃「雞湯」！好消息一出

鴨老饕必看！升級版「一鴨三吃」：片皮玉露鴨、海陸珍寶BB鴨三吃

天氣漸暖、萬物甦醒，世界各地的饕客們都以品嚐當令美饌來感受春天的氣息。台北晶華酒店的晶華軒餐廳搭配節令，選定「鴨」為本季新菜單的主角，中餐廚藝總監鄔海明以彰化玉露鴨及宜蘭BB鴨入饌，打造升級版的一鴨三

王品和牛涮「吃到飽半價」！再加碼「連吃3小時」方案

王品集團旗下的和牛吃到飽火鍋「和牛涮」，自4月10日起針對指定時段，推出「限時吃到飽半價」優惠，原價768元，優惠價39...

熄燈倒數！新竹高CP值義國料理宣布歇業，網推必點「韓式炸雞」，老饕惋惜：充滿回憶和溫度的餐廳

又一高CP值餐廳將熄燈！位於新竹東區的義式餐廳「Uncles’義國料理」宣布將於4/17結束營業，並感謝顧客們多年來的支持。消息一出，有在地網友惋惜嘆「好可惜」，也有人大讚店家「是一間充滿了回憶和溫度

「開工日優惠」懶人包！ 超商咖啡買6送6、星巴克買1送1、路易莎全品項88折

「開工日優惠」爽喝！ 超商咖啡買6送6、星巴克買1送1、路易莎全品項88折

西門町人氣吃到飽「肉倉韓式烤肉」傳頂讓？業者解釋了

喜歡吃韓式烤肉嗎？位於台北西門町商圈的「肉倉韓式烤肉」，主打韓式烤肉吃到飽，頗受消費者青睞，但是近日卻傳出業主有意頂讓，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦