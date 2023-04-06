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出國前先吃飽！「頂呱呱 x 美國功夫茶」桃機店開幕，加碼推新菜單「2款暖胃雞湯」
桃園機場新選擇！等飛機不怕肚子餓，「頂呱呱 x 美國功夫茶」插旗桃園機場，加碼再推桃機限定全新菜單，主打「辣味脆皮炸雞」，品牌經典「呱呱包」、「地瓜薯條」也統統吃得到，竟然還有暖胃「雞湯」！好消息一出，也讓不少網友讚「候機可以買起來」、「下次出國可以買」。現在，跟著udn小編一起一探究竟吧～
「頂呱呱 x 美國功夫茶」桃園機場店自3/30起正式營運，店址就位於第一航廈3樓B9區，讓大家出國前也能在機場先飽餐一頓，品嘗台味炸雞及標配手搖飲。此外，桃機複合店更加碼推限定菜單，主打鮮嫩多汁又夠味的「辣味脆皮炸雞」，還喝得到暖心也暖胃「竹笙香菇雞湯」及「麻油米血雞湯」，吃飽飽滿血出國啦！
而手搖部分，導入「美國功夫茶」，提供「珍珠奶茶」、「蜂蜜檸檬」及純茶等台灣在地必喝飲品，搭配炸雞與炸物，組成最美好的「新台味」。另外，現場還有很大的客席區及拍照打卡點，讓大家在出國前不僅能吃飽還能休息小憩一下。
「頂呱呱 x 美國功夫茶」桃園機場店
地址：桃園機場第一航廈3樓B9區（櫃號T1B90101）
營業時間：每日8:00-20:00
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