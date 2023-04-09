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機票100元起！台灣虎航超狂新專案，一資格享全航線單程100元起，所有虎迷「這日」開搶1000元機票
虎航推史上最狂優惠！台灣虎航搭上缺蛋熱潮，創意首推「復活節找蛋專案」，符合一資格即享全航線單程未稅最低100元起，所有虎迷也有1,000元機票可以搶，兩者開賣時間不同，想要搶優惠出國玩的朋友可要看仔細囉！
台灣虎航推出「復活節找蛋專案」，分為兩個優惠活動。4/10早上10點起至當日23點59分，凡為tigerclub VIP會員可享全航線單程未稅100元、1,000元、1,500元起的優惠；而後，自4/11早上10點起至4/12晚上11點59分，所有虎迷皆能開搶全航線1,000元、1,500元起的好康。搭乘期間為4/10至10/28，值得一提的是，需同時購買來回程，就有機會買到隨機出現的超優惠機票，100元起出國玩啦！更多相關注意事項請見活動頁面。
台灣虎航「復活節找蛋專案」優惠資訊
第一重：4/10 10:00-23:59 tigerclub VIP會員可享全航線單程未稅100/1,000/1,500元起
第二重：4/11 10:00～4/12 23:59 所有虎迷開搶全航線單程未稅1,000/1,500元起
注意事項：搭乘期間為4/10-10/28，需同時購買來回程，即有機會買到全航線隨機出現100/1,000/1,500元起機票
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