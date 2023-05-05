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玩台灣29天花13萬！ 她大嘆「失控的台灣物價」 網傻眼：專挑貴的吃

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝自爆廢公社、阿堂鹹粥、炒鱔魚專家-信義小吃店臉書
圖／翻攝自爆廢公社、阿堂鹹粥、炒鱔魚專家-信義小吃店臉書

各國開啟國門迎接觀光客人潮後，不少人隨著疫情趨緩選擇來台灣旅遊。一名嫁到中國的台灣女子則在網路上抱怨，她和老公回來台灣玩29天，交通、住宿、吃喝等雜費共花了13萬元，大嘆「失控的台灣物價」，貼文一出，讓台灣網友感到傻眼。

台北101。圖／聯合報資料照(示意圖)
台北101。圖／聯合報資料照(示意圖)

在《爆廢公社》臉書的一張截圖，可以看見一位嫁到中國的台灣在微博網站貼文表示，「她這趟回台灣，(和老公)兩人29天，全程住民宿沒有住酒店，沒有任何購物，僅交通、住宿、吃喝雜費，共計花了新台幣13萬元。」還忍不住說「以後想去台灣玩的小夥伴，得先存錢了」，最後還標記「失控的台灣物價：萬物皆漲」。

圖／翻攝自爆廢公社臉書
圖／翻攝自爆廢公社臉書

原PO看了傻眼轉貼至爆廢公社社團，並直呼「是在炫富膩…」不過，貼文曝光後，從女子貼出的旅遊美食照片可見，吃的幾乎都是台灣知名小吃或頂級海鮮，如阿堂鹹粥、信義炒鱔魚。有網友幫忙換算29天花13萬元，其實1人一天含住宿、交通、餐費大約花2241元。

圖／翻攝自阿堂鹹粥臉書
圖／翻攝自阿堂鹹粥臉書

網友對此紛紛傻眼表示「別專挑貴的吃」、「2個人玩一個月才13萬，根本超便宜」、「29天都住外面，每一餐都不便宜還要加上交通費，其實還好吧」、「2人29天花13萬，都在吃喝玩樂，1人1天只花2241台幣，貴個屁啊？」同時也讓不少人感嘆，「住宿費最貴」、「住宿費應該花最多吧」。

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