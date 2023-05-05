免錢的比較貴？ 抽中樂園遊泰券「2人同行1人免費」 兌獎後旅費暴漲超過2倍

免錢的是否比較貴？有民眾抽中麗寶outlet和旅行社合辦的活動，只要消費滿額就能抽泰國7天6夜機加酒旅遊券買一送一，平均一人只要15900元起，不過卻有中獎民眾投訴，最後費用卻要3萬6，平均1人1萬8，質疑根本沒便宜。麗寶outlet則澄清，15900元是6個晚上住三星級酒店，並且是淡季的機票價格，民眾選擇5月出發是旺季，機票才要加價。

圖／翻攝麗寶樂園官網

暢遊泰國玩芭達雅曼谷，是台灣民眾喜愛的國外旅遊景點之一，不過台中市有民眾抽中麗寶outlet的泰國7天6夜機加酒買一送一獎項，上網登記，要先刷卡付2筆登記費600元和機場稅3600元。接著試算5月14日出發的旅費，旅行社說碰上旺季，機票要加8400元，飯店從三星級升等到四星級再加7800元，加起來2人旅費變36000元，等於一個人要18000元！

泰國曼谷是國人最愛去的旅遊目的地之一。 圖：Shutterstock／來源

中獎民眾不滿麗寶outlet的抽獎活動打出「送你泰國7日機加酒」，結果中了卻要再加2萬多元，決定不去，要求旅行社退掉刷卡付的機場稅和登記費，但登記費卻因為活動內容載明不能退，因此覺得不合理。麗寶發言人陳宇秀說：「載明的就是不退費的項目，而廠商目前他們也是願意來做300元的退費」、「條件內容我們都有明確的載明，在我們所有的宣傳品上面及官網，提醒消費者應該要詳細閱讀。」

樂園業者則澄清，民眾選擇旺季前往，加上升等4星飯店，才會加價，也提供旅行社官網貼出的資訊，上面有註明，如辦理退費要扣300塊登記費，而且票券可以保留2年，民眾也能選擇淡季再去。

圖／翻攝麗寶樂園官網

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