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不用跑花東！ 2處中部「金針花海」綻放中 滿山滿谷黃澄澄美景 季節限定快衝

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／IG@zxc10158016、IG@kimmy_x_x__授權
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夏天就是要欣賞金針花海！ 遊客不必在舟車勞頓跑去花東賞花了，在彰化花壇和南投魚池也能見到一片黃澄澄的金針花海美景，每年5月到8月是賞花的最佳時機，推薦2處中部金黃花海景點，接下來的母親節出遊景點快收藏！

彰化花壇 虎山巖金針花海

圖／IG@zxc10158016授權
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彰化縣花壇鄉虎山巖有一片金針花鋪滿山頭，規模雖不似花蓮六十石山，但彷彿走進畫裡徜徉在嬌嫩的金針絨毯中，金黃色花海迎風搖曳。花壇少數農民會在山坡地上種植可食用的金黃色金針花，現場有時還有炸金針花可以吃看看喔。

圖／IG@zxc10158016授權
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地址：彰化縣花壇鄉虎山街1號

南投魚池 日月潭金針花園區

花費100元門票進入南投魚池鄉的日月潭金針花園區，會發現這片花海被群山所包圍，讓大家在欣賞花田的同時，又能遠眺群山，實在很有世外桃源的感覺。

圖／IG@kimmy_x_x__授權
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園區內除了有多品種金針花、可體驗竹筏、購入金針花周邊農產品，還可搭配日月潭景點規劃，快把握2023金針花季節限定美景。

圖／IG@kimmy_x_x__授權
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地址：南投縣魚池鄉和平巷70號

營業時間: 8:00~17:00

圖／IG@kimmy_x_x__授權
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金針花 美景 花海

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