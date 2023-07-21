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「抹茶小丸子」最佳觀賞期！ 3000株超療癒「冬山波波草」 搭著風箏地景藝術拍更可愛
宜蘭超可愛抹茶小丸子來囉！專人維護的「宜蘭冬山車站波波草」，毛茸茸一顆顆排排站超可愛，看一眼就療癒，現在一旁還有許多造型風箏地景藝術陪伴，快來一趟週末小旅行吧！
冬山鄉公所在舊河道碼頭旁栽種3000株的日本波波草，只要遊客走出冬山車站後右轉，大約步行3~5分鐘，一片「抹茶小丸子」網美景點，現已進入最佳觀賞期，長得又大又圓的抹茶版波波草，輕輕地摸起來軟軟綿綿的好舒服，快來拍獨樹一格美照打卡。
冬山鄉公運用今年冬山風箏節曾出現的風箏，來到波波草的旁邊，以112隻風箏打造特殊地景，與波波草相映成趣，不時還可以看到火車在空中呼嘯而過，機會難得，快來踩點！
部落客宜蘭ㄚ欣建議民眾搭火車在冬山火車站下車，可欣賞冬山波波草、落羽松步道等優美景色，租單車行駛自行車道轉往附近景點，順遊「冬山河生態綠舟」，到「冬山老街」蒐集3D彩繪牆，以及「冬山鄉政公園」玩沙、攀爬繩網等，或搭電動小船進入生態綠舟園區，穿過神秘水道，沿途欣賞冬山河岸的美景。
【2023冬山車站波波草】
冬山車站：宜蘭縣冬山鄉中正路1號 (出站後右轉，步行5分鐘)
附近景點：冬山河生態綠舟、冬山舊河道、冬山鄉政公園、冬山老街3D彩繪牆、冬山風箏館、珍珠休閒農業區、冬山伯朗大道
備註：有尿布台、火車站及舊河道前後都有無障礙廁所，鐵道下方風很大，傍晚開始蚊子很多
停車：冬山車站、冬山公所旁有收費停車場，生態綠舟17:00以後停車免費
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