快訊

揭露王丹的性騷擾案：中國民運的世代裂解？

「股后」換人！世芯-KY 超車大立光 股價衝上天價2,230元

首件宣判的國民法官案！長期受家暴妻殺夫判7年2月

週末登場！ 全台最大「恐龍風箏嘉年華」 超過20隻恐龍、25公尺飛龍造型風箏飛上台南鹽山

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／台鹽公司
圖／台鹽公司

一秒穿越到侏儸紀世界！熱力四射的暑假，別錯過今年首度舉辦「七股鹽山風箏嘉年華-空中侏儸紀」，於7/22、7/23在七股鹽山登場，將有全台最長25公尺長的飛龍風箏，以及擬真暴龍、三角龍等超過20隻恐龍一齊飛上天，是恐龍迷們絕不能錯過的恐龍風箏秀！

圖／台鹽公司
圖／台鹽公司

由台鹽公司與亞洲國際風箏聯合會聯合舉辦「七股鹽山風箏嘉年華」，集結了台灣北中南專業的風箏達人連袂放飛，現場除了施放由紐西蘭授權、全台最長25公尺的飛龍風箏外，還有德國風箏設計師Rolf費時2個月、由2000多片風箏布縫製而成、起飛氣勢磅礡的飛天龍風箏，還有首次曝光20公尺擬真暴龍風箏和萌度爆表的Q版三角龍風箏，全場超過20隻大型軟體恐龍風箏，讓七股鹽山化身神奇的恐龍世界。此外，現場更加碼施放其他冰淇淋、鯨魚、老鷹等應景的造型，直接讓鹽山的天空變得繽紛多彩！

圖／台鹽公司
圖／台鹽公司

全場活動非常適合家庭親子旅遊，週末連續2日的上午11點至下午6點集結台灣北中南風箏達人到場，不僅是全台最壯觀、最多種類的恐龍風箏表演，更是全球首次在雪白的鹽山舉辦的風箏嘉年華，除了天上的大型風箏的展演外，地面還有搖擺大白鵝、動感蚵寶等豐富的風動地景風箏，以及每天下午2:00提供風箏彩繪DIY互動體驗，每日一場30名，活動前15分鐘開放現場報名，額滿截止。

現場也特別規畫好康活動和民眾分享，包括「打卡送鹹冰棒」，每天下午2點起發送，每日限量100名。而台塩生技七股、布袋門市也同步推出出透心涼優惠，各式清潔洗卸、防曬產品7折起，台塩海洋鹼性離子水每箱特價460元，登錄發票有機會將TOYOTA GR86跑車開回家。

圖／台鹽公司
圖／台鹽公司

圖／台鹽公司
圖／台鹽公司

延伸閱讀：

台灣也上榜！ 精選6大「夢幻粉紅住宿」秒變芭比公主 粉紅泡泡魅力全球襲捲

最萌暑假在高雄！ 可愛「貓貓蟲咖波」現身 攜手「鯊西米、蜜柑站長」3大LINE貼圖IP聯萌登場

紐西蘭 德國 冰淇淋 DIY LINE

相關新聞

週末登場！ 全台最大「恐龍風箏嘉年華」 超過20隻恐龍、25公尺飛龍造型風箏飛上台南鹽山

週末登場！ 全台最大「恐龍風箏嘉年華」 20隻恐龍、25尺造型風箏飛上台南鹽山

是男的都怕！ 新莊最狂路邊告示牌「蛋蛋＋剪刀」 網讚：簡潔有力

是男的都怕！ 新莊最狂路邊告示牌「蛋蛋＋剪刀」網讚：簡潔有力

省10倍旅費！ 達人傳授「出國便宜機票」入手妙招必收藏

省10倍旅費！ 達人傳授「出國便宜機票」入手妙招必收藏

「藍皮解憂號」今夏限定夜行列車 發光車廂帶你摘星、金崙體驗浪花蟹．原民餐

今夏搭「藍皮解憂號」來點不一樣的！雄獅集團經營的「藍皮解憂號」，今年奪得德國IF設計大獎殊榮「服務體驗設計獎」，延續服務與創新的精神，夏季特別策展夜行列車，整個藍皮解憂號車廂，變身燈之展場，宛如霓虹夜

免費去韓國！濟州航空超殺「免費機票」直接領，符合２條件再玩一趟不用錢

免費韓國機票快領！濟州航空推出超狂好康「免費機票」，只要符合兩項條件即有資格獲取「台灣－韓國」來回機票，滿足條件的朋友記得參加活動，免費送你去韓國再玩一趟！ 濟州航空自即日起至8/31祭出「免費

暑假殺時間精選！「5大必遊展覽」看卡娜赫拉變身法老王遇上真．法老王　還有穿雪衣與恐龍近距離互動

珍貴的暑假已經過了3個禮拜了，還是每天待在家裡，或是爸媽不知道該帶小朋友去哪玩嗎？這回整理幾個必去、必玩的展覽讓大家規畫剩下的暑假行程，一起來看看！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦