週末登場！ 全台最大「恐龍風箏嘉年華」 超過20隻恐龍、25公尺飛龍造型風箏飛上台南鹽山

一秒穿越到侏儸紀世界！熱力四射的暑假，別錯過今年首度舉辦「七股鹽山風箏嘉年華-空中侏儸紀」，於7/22、7/23在七股鹽山登場，將有全台最長25公尺長的飛龍風箏，以及擬真暴龍、三角龍等超過20隻恐龍一齊飛上天，是恐龍迷們絕不能錯過的恐龍風箏秀！

圖／台鹽公司

由台鹽公司與亞洲國際風箏聯合會聯合舉辦「七股鹽山風箏嘉年華」，集結了台灣北中南專業的風箏達人連袂放飛，現場除了施放由紐西蘭授權、全台最長25公尺的飛龍風箏外，還有德國風箏設計師Rolf費時2個月、由2000多片風箏布縫製而成、起飛氣勢磅礡的飛天龍風箏，還有首次曝光20公尺擬真暴龍風箏和萌度爆表的Q版三角龍風箏，全場超過20隻大型軟體恐龍風箏，讓七股鹽山化身神奇的恐龍世界。此外，現場更加碼施放其他冰淇淋、鯨魚、老鷹等應景的造型，直接讓鹽山的天空變得繽紛多彩！

圖／台鹽公司

全場活動非常適合家庭親子旅遊，週末連續2日的上午11點至下午6點集結台灣北中南風箏達人到場，不僅是全台最壯觀、最多種類的恐龍風箏表演，更是全球首次在雪白的鹽山舉辦的風箏嘉年華，除了天上的大型風箏的展演外，地面還有搖擺大白鵝、動感蚵寶等豐富的風動地景風箏，以及每天下午2:00提供風箏彩繪DIY互動體驗，每日一場30名，活動前15分鐘開放現場報名，額滿截止。

現場也特別規畫好康活動和民眾分享，包括「打卡送鹹冰棒」，每天下午2點起發送，每日限量100名。而台塩生技七股、布袋門市也同步推出出透心涼優惠，各式清潔洗卸、防曬產品7折起，台塩海洋鹼性離子水每箱特價460元，登錄發票有機會將TOYOTA GR86跑車開回家。

圖／台鹽公司

圖／台鹽公司

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