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小暑消暑！ 「樂園玩水+手搖飲」清涼一夏快衝　2樂園比基尼優惠、珍煮丹買1送1、cama限時77折

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／各業者提供
圖／各業者提供

炎炎夏日，超想玩水或來杯冰手搖消暑，今（7）日是小暑，許多地區高溫都上看36度，飲料、咖啡業者推出優惠活動，像是珍煮丹買一送一優惠，而多家樂園則是趁暑假推出消暑優惠票價，想清涼消暑一夏手刀衝了。

●劍湖山世界

劍湖山世界夏日限定水上樂園「小威の海盜村」正式開放，7/9前祭出泳裝優惠，只要女生穿比基尼、男生穿三角泳褲來玩，即可享優惠票價99元，一票暢玩水陸設施。

圖／劍湖山世界提供
圖／劍湖山世界提供

●六福水樂園

六福水樂園門票優惠即日起至9/10止，只要來玩敢穿三點式比基尼(連身款不適用)、露鮪魚肚(能捏出肚肉可小幅度搖動)或穿藍白拖鞋(顏色不限但夾角拖款不適用)，只要花399元暢玩。

圖／六福村提供
圖／六福村提供

●麗寶樂園馬拉灣

即日起至8/31間，於探索世界／馬拉灣票亭購票時加100元，可升等「水陸雙園」或「雙園擇一加摩天輪」擇一優惠。

●花蓮知卡宣

花蓮「知卡宣綠森林親水公園」夏天限定水上樂園，從即日起至8/27為止對外開放，共有5大池區可以玩。一般民眾入園門票50元，，但花蓮縣民、12歲以下或身高不滿150公分的孩童、65歲以上的長者、低收入戶、身心障礙者及其陪伴者等五類身分的人士，只要出示相應的證件，可以免費入場。

暑假限定的花蓮知卡宣水上樂園。圖／本報資料照片
暑假限定的花蓮知卡宣水上樂園。圖／本報資料照片

●珍煮丹

珍煮丹至7/12前，只要打開Uber Eats點購珍煮丹大杯「百香茉莉、百香不知春」，即可享有買一送一，讓大家炎熱夏天不用外出也享有優惠。另，為了慶祝高雄路竹店開幕，7/9至7/10所有飲品限時買一送一。

圖／翻攝珍煮丹臉書
圖／翻攝珍煮丹臉書

●cama

連鎖咖啡cama在7/7當日推出限時優惠，於cama café購買全品項大杯以上飲品，享第二杯77折優惠，只要使用手機註冊並登入cama會員APP，即可領取該優惠券。

圖／翻攝cama現烘咖啡專門店臉書
圖／翻攝cama現烘咖啡專門店臉書

●好一點熟醇紅茶

去年熱銷的好一點熟醇紅茶「麗絲紅茶」強勢回歸，甘醇的茶湯帶有荔枝的清香，炎炎夏日喝超級消暑。7/7前購買麗絲系列(L)滿2杯折10元，而且門市及你訂訂餐平台皆適用。

圖／好一點熟醇紅茶提供
圖／好一點熟醇紅茶提供

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咖啡 珍煮丹 買一送一 手搖 消暑

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