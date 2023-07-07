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週末熱爆！ 全家冰品飲料買1送1、10天開吃「9元霜淇淋」　7-ELEVEN哈根達斯迷你杯買5送4

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／業者提供
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氣象預告本週末最熱！ 全家推出咖啡、霜淇淋優惠，限定10天推出取件優惠活動，活動期間到店完成包裹取件，即可獲得「Fami!ce全家霜淇淋特價9元優惠券」。另外，7-ELEVEN即日起至7/9，也推出Häagen-Dazs指定「迷你杯買5送4」優惠。

圖／全家便利商店提供
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全家康康五優惠活動登場，包含經典黑炫酷繽沙(牛奶/拿鐵)、義美紅豆粉粿牛奶冰棒、Let’s Café冰椪柑氣泡美式、FMC古早味紅茶、生活泡沫綠茶等皆享有買1送1優惠，另，即日起至7/9，Häagen-Dazs指定129元迷你杯、雪糕系列享買3送2、買5送4優惠，多達21種品項可以選擇。

圖／全家便利商店提供
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還有7/8至7/12以及7/19至7/23取件優惠活動，限時10天到全家完成包裹取件，即可獲得Fami!ce全家霜淇淋特價「9元優惠券」，連同與YouTuber千千品牌「水水灶咖」聯手推出的木瓜牛奶霜淇淋及椰椰奶奶霜淇淋，都可以一同享用。

7-ELEVEN即日起至7/9，亦同步推出Häagen-Dazs指定129元迷你杯買5送4優惠，口味包含藍莓塔、香草、夏威夷果仁、草莓覆盆子馬卡龍等。

圖／7-ELEVEN提供
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