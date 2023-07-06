全家「雙口味霜淇淋」評價兩極！木瓜牛奶神還原、椰椰奶奶「這樣吃」更讚

全家霜淇淋的打卡風潮再起，最新一檔是與美食Youtuber千千攜手推出「木瓜牛奶」及「椰椰奶奶」雙口味，吸引不少網友嘗鮮與分享口感。而兩種口味中，「木瓜牛奶」好評多過「椰椰奶奶」口味，也有人認為「木瓜牛奶霜淇淋吃起來就像統一木瓜牛乳」。

圖／全家便利商店提供

新口味霜淇淋你吃過了嗎？全家霜淇淋每每推出新口味，都會掀起討論話題，不少人紛紛曬出照片並分享滋味。從臉書等各大社團的討論中，木瓜牛奶霜淇淋好評多，許多網友認為吃起來就像在喝統一木瓜牛乳。而椰奶口味則因人而異，評價較為分明，有人覺得太甜，但也有人認為淡淡椰香搭配濃郁奶味很順口。

此外，另有網友詢問「椰椰奶奶是像乖乖口味嗎？」而吃過的人則分享表示「比乖乖的更多奶油味」，也有人推薦買包乖乖撒上去一起吃，口感、味道都超讚。

圖／全家FamilyMart臉書

延伸閱讀：

．第2杯75折、學生折30！辻利茶舗漂浮飲品、抹茶冰登場

．星巴克買一送一！7月星巴克「外送優惠總整理」：特選買一送一、抹茶那堤雙杯組、新品星冰樂優惠價