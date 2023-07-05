星巴克買一送一！7月星巴克「外送優惠總整理」：特選買一送一、抹茶那堤雙杯組、新品星冰樂優惠價
7月星巴克外送優惠整理！星巴克與外送平台攜手，時常推出買一送一、雙杯特價等優惠。而這個7月自然不例外，除了摩卡、抹茶那堤等經典飲品雙杯優惠價外，還有新品「脆糖燕麥奶」系列嘗鮮價，以及特選系列買一送一。優惠時間最長一路到7/18，揪團叫外送先開喝！
⬤ foodpanda 199雙杯組：摩卡/醇濃抹茶那堤/馥列白
即日起至7/18，活動期間全日於外送平台foodpanda購買兩杯大杯冰熱/風味一致的「摩卡」或「醇濃抹茶那堤」或「馥列白」，可享兩杯199元優惠。
⬤ foodomo 新品嘗鮮單一價：脆糖燕麥奶那堤/咖啡星冰樂
即日起至7/18每週六至二，活動期間全日於外送平台foodomo購買特大杯「脆糖燕麥奶那堤」或「脆糖燕麥奶咖啡星冰樂」，可享單一價優惠145元。
⬤ foodomo 好友分享
即日起至7/7，活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的「特選那堤」或「特選美式」或「特選焦糖瑪奇朵」，可享買一送一。
⬤ foodomo 179雙杯組：冷萃咖啡/雙果果汁星冰樂
即日起至7/18每週六至二，活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯大杯「冷萃咖啡」或「雙果果汁星冰樂」，可享兩杯179元優惠。
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