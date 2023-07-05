最新小七有思樂冰！ 7-ELEVEN桃園「羅浮門市」7／10開幕 還有59元專區超好逛

桃園人看過來！7-ELEVEN超商即將在桃園市復興區開設全新門市，預計在7/10盛大開幕，新門市除了提供最基本的代收繳費、領寄包裹等服務，更特別裝設了「思樂冰機台」，炎夏日必喝超清涼，同時還規劃均一價59元專區、量販區，供在地居民挑選。

圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN自2019年啟動全鄉全店專案，盤點368鄉鎮中購物不便的服務缺口行政區，讓30個鄉鎮首次有7-ELEVEN進駐並提供全天服務，最新里程碑將於7/10開幕桃園復興「羅浮門市」開幕，位在綿延彎曲台7線北部橫貫公路中繼點，在地居民僅千餘人，為提供便利服務與豐富居民生活體驗，除代收繳費、寄取包裹並設置ibon、ATM提供存提款服務等，同時驚喜規劃裝設思樂冰機台，還有食品／用品量販專區、59元均一價生活雜貨、更首次集結近30項在地好物專區陳列。

圖／7-ELEVEN提供

歡慶7-ELEVEN羅浮門市開幕，凡7/10起至7/16到統一企業集團關係企業康是美、夢時代購物中心、統一時代百貨台北店/高雄店、星巴克等13個品牌通路，消費每滿888元獲1次抽獎資格，有機會將BMW iXxDrive40 純電豪華旗艦休旅、精品包帶回家。7-ELEVEN門市推出限量「全鄉全店隨取卡」售價888元，加碼贈送100元購物金；全店單筆消費金額滿888元持指定信用卡結帳立折100元、OPEN POINT會員折扣後金額滿888元，再送民生用品兌換券。

圖／7-ELEVEN提供

另外，全家便利商店宣布推出6款「永續土司」：新纖麥、醇乳香、原味覺、陽光葡萄、小麥胚芽、綿柔鮮奶，完整揭露原料取得、生產製造、配銷、到產品生命週期終了的碳排放量，是市面上唯一同時獲碳足跡標籤與Clean Label食品少添加雙認證的土司。歡慶匠土司系列商品取得碳標籤，7/7至7/9家庭號與2片裝土司指定品項任2件79折。

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