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10元精品奶茶！SOMA十週年「茶歐雷10元」必喝，一日限定、3門市同步開跑
第一名奶茶只要10元！超人氣茶飲「SOMA」歡慶十週年，為回饋廣大顧客的支持，特別推出一日限定「10元茶歐雷」，數量有限，售完為止。銅板優惠將於三家SOMA門市同步開跑，奶茶控可別錯過這個難得的超好康！
「SOMA」十週年回饋推出7/8一日限定優惠，經典「原味茶歐雷」一杯只要10元，活動預計於敦化創始店、永康旗艦店及中山概念店三間門市開跑，每店限量200杯，並於上午10點30分起發放號碼牌，11點正式販售。
此外，SOMA近期也攜手日本NO.1泡芙專賣「Beard papa's」推出7月限定「茶凍歐雷泡芙」，茶香與奶香結合，讓人一口接一口，一不小心就炫掉一顆啦！
SOMA｜10週年優惠資訊
活動日期：7/8
優惠內容：一日限定「原味茶歐雷10元」，每店限量200杯
活動門市：敦化創始店、永康旗艦店、中山概念店
注意事項：活動當日10：30發號碼牌、11：00起販售；活動規則以店家公告為主
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