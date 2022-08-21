快訊

嘉縣護理師持刀砍同事鮮血直流 遭醫院保全制伏

聽新聞
test
0:00 / 0:00

布丁界愛馬仕！台南紅磚布丁秋季限定「觀音拿鐵布丁」 布丁控快記下來

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／紅磚布丁提供
圖／紅磚布丁提供

布丁控照過來！有布丁界愛馬仕稱號的台南布丁品牌「紅磚布丁」將於8/27發售秋季限定「觀音拿鐵布丁」，濃厚茶香與鮮奶的完美交織，再次吸引甜點控目光，也有傳統焦糖、摩卡、巧克力及芝麻口味等多樣口味任君挑選，如果有選擇困難，那就通通來一個吧！

圖／紅磚布丁提供
圖／紅磚布丁提供

「紅磚布丁」發跡於台南，從網購起家，在今年不畏疫情北上設櫃，致力將紅磚布丁推廣⾄全台的每⼀個⾓落。紅磚布丁口味豐富多樣，依不同客群的喜好打造三大口感系列，共有20多種口味於季節限定推出，而今年秋天最引爆話題的「觀音拿鐵布丁」，濃郁的琥珀焙火香氣，與濃醇的雪白鮮乳相互融合，在口中餘韻繚繞，茶香與奶香共織了口內的芬芳；歷久不衰的經典口味「傳統焦糖烤布丁」選用牧場直送極鮮雞蛋，搭配香濃的進口生乳，再佐以獨門三方糖溫暖焦香，入口綿密又香醇，原來這就是最熟悉的百年回甘滋味啊！

圖／紅磚布丁提供
圖／紅磚布丁提供

延伸閱讀：

限時搶吃！Cremia「北海道霜淇淋之神」全新巧克力口味正式襲台，還有概念快閃店必去

和北極熊們酷涼一夏！GELATO PIQUE CAFÉ 新推「北極熊系列甜品」 可愛到捨不得吃

拿鐵 巧克力

相關新聞

中秋送禮新選擇！ABG Coffee與金錦町合作推出期間限定Coffee Box 今年中秋來杯咖啡吧！

「八月十五食月餅」，中秋節賞著月、吃著月餅，再來杯飲料就完美了！那來杯咖啡你試過嗎？中秋即將到來，人氣咖啡廳ABG Coffee攜手合作金華街日式甜點店「金錦町」推出中秋限定禮盒，禮盒內不僅有金錦町的

中秋五星飯店月餅禮盒大集合 經典招牌、創新口味一次看

中秋節為闔家相聚團圓的三大節慶之一，疫情打亂很多人的生活作息，迎接中秋佳節到來，藉由送份體面實用的禮盒給珍視的親朋好友，溫熱彼此情誼，也象徵團圓美滿。飯店中秋節的月餅預購大戰早已悄悄開打，各式口味、造

布丁界愛馬仕！台南紅磚布丁秋季限定「觀音拿鐵布丁」 布丁控快記下來

布丁控照過來！有布丁界愛馬仕稱號的台南布丁品牌「紅磚布丁」將於8/27發售秋季限定「觀音拿鐵布丁」，濃厚茶香與鮮奶的完美交織，再次吸引甜點控目光，也有傳統焦糖、摩卡、巧克力及芝麻口味等多樣口味任君挑選

和北極熊們酷涼一夏！GELATO PIQUE CAFÉ 新推「北極熊系列甜品」 可愛到捨不得吃

台日高人氣可麗餅專賣店「GELATO PIQUE CAFÉ」在今夏推出「北極熊系列」甜點與飲品，「北極熊可麗餅」使用香甜芒果鮮奶油可麗餅，配上可愛爆表的北極熊造型牛奶冰淇淋，牛奶香混合著芒果果肉，再淋

7-ELEVEN「日本北海道名物」 第2件6折優惠！網羅近30款日本在地熱門食飲

瞄準海外必買、代購趨勢，7-ELEVEN發揮全球採購優勢設立「國際精品專櫃」，積極引進世界各地指標暢銷商品，目前已有超過...

連8天買指定品項第2杯0元！Mr.Wish x 你訂線上訂 必點飲品TOP3你喝過哪些？

夏日消暑小確幸，清涼手搖你Get了嗎？創新且料多的人氣水果手搖品牌「Mr.Wish鮮果茶玩家」，今夏與「你訂-線上點餐平台」聯合推出超下殺的夏日手搖祭，即日起至8/26凡使用「你訂線上點餐平台」於「M

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。