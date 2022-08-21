布丁界愛馬仕！台南紅磚布丁秋季限定「觀音拿鐵布丁」 布丁控快記下來

布丁控照過來！有布丁界愛馬仕稱號的台南布丁品牌「紅磚布丁」將於8/27發售秋季限定「觀音拿鐵布丁」，濃厚茶香與鮮奶的完美交織，再次吸引甜點控目光，也有傳統焦糖、摩卡、巧克力及芝麻口味等多樣口味任君挑選，如果有選擇困難，那就通通來一個吧！

圖／紅磚布丁提供

「紅磚布丁」發跡於台南，從網購起家，在今年不畏疫情北上設櫃，致力將紅磚布丁推廣⾄全台的每⼀個⾓落。紅磚布丁口味豐富多樣，依不同客群的喜好打造三大口感系列，共有20多種口味於季節限定推出，而今年秋天最引爆話題的「觀音拿鐵布丁」，濃郁的琥珀焙火香氣，與濃醇的雪白鮮乳相互融合，在口中餘韻繚繞，茶香與奶香共織了口內的芬芳；歷久不衰的經典口味「傳統焦糖烤布丁」選用牧場直送極鮮雞蛋，搭配香濃的進口生乳，再佐以獨門三方糖溫暖焦香，入口綿密又香醇，原來這就是最熟悉的百年回甘滋味啊！

圖／紅磚布丁提供

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