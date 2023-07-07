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３家芒果新滋味！ 千葉火鍋芒果+青蛙同上桌、發發聯手什利抹茶芒果飲、白狐華6芒果味華夫餅

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／業者提供
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盛夏就愛芒果新滋味！ 繼日前整理一篇2023芒果季推薦新品優惠，芒果香氣持續散發，誘人組合再登場，從火鍋、手搖飲料到甜點都能與芒果系碰撞出全新美好滋味，一起來瞧瞧！

千葉火鍋芒果+青蛙同上桌

千葉火鍋再度推出精彩美食，即起至7月底，除了有愛文、金煌芒果輪番上陣的新鮮芒果季，在吃完火鍋後來一盤香氣十足新鮮芒果超級過癮，更驚喜推出鮮嫩青蛙，以新鮮中型田蛙為主，連皮帶肉富有嚼勁，加進火鍋一起熬煮，就可清爽香甜又Q彈的高蛋白質青蛙火鍋；更有7月壽星專屬優惠，只要是VIP卡會員，會員壽星吃火鍋5折，一般會員也有85折優惠！

圖／千葉火鍋提供
圖／千葉火鍋提供

圖／千葉火鍋提供
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發發X辻利抹力全開 推「辻利抹茶好芒優格」

發發與辻利茶舗7月加碼聯名全新飲品，推出抹茶慶典系列，「辻利抹茶好芒優格」結合屏東熟成愛文芒果，每一口都喝得到芒果肉，搭上辻利抹茶優格層次十足；「辻利抹茶椰椰歐蕾」遇上升級版馬來西亞M&S椰奶，奶郁間點綴白色椰絲，滋味更清爽。

圖／發發提供
圖／發發提供

為慶祝發發雙店舖開幕，發發公館牧場（7/14至7/16）與發發淡水牧場（7/21至7/23），將推出「連續3日指定優格買1送1」活動，每日限量100組，現場還會有大型奇異鳥氣球公仔與大家相見歡。

圖／發發提供
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白狐院華夫餅 把楊枝甘露夾入鬆餅

圖／白狐院華夫餅提供
圖／白狐院華夫餅提供

令人期待的夏日芒果祭，白狐院一口氣祭出6種芒果味華夫餅「Hei.fan.lei楊枝甘露華夫餅、泰姬瑪哈芒果拉西優格銀雪華夫餅、純粹芒果淡雪華夫餅、芒果綿雪華夫餅、江南晚霞風芒果莓果特調華夫餅、加勒比海盜芒果巧克力夜雪華夫餅」，邀大家一同盡情享受台灣愛文芒果的迷人魅力。

圖／白狐院華夫餅提供
圖／白狐院華夫餅提供

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