熄燈20個月！「新同安夜市」攜逾10家人氣攤商強勢回歸，2日限定加送50元

同安夜市回來了！超過10年歷史的台南市安南區同安夜市，於2021/5/12因地主將土地收回而被迫熄燈。歷經20個月後，將自2023/2/3重新回歸，以「新同安夜市」再次於原址和大家見面、繼續營業，再度提供安南區居民多樣的美味晚餐及消夜。

圖／新同安夜市臉書

暌違20個月，「新同安夜市」將於2023/2/3正式原地回歸，更在開幕當日2/3及2/7推出開幕活動，自活動日當晚6點起，憑現金100元可至管理處兌換「150元夜市消費券」，每日限量300份，相當於多送50元，讓民眾能夠逛好吃滿。

不僅如此，網友敲碗的舊同安攤商也盛大回歸，包含佳湘麵包、何佳佳蔥油餅、頂山門烤肉、蚵仔伯蚵仔煎、阿姨的白糖粿、三鼠一虎滷味、貴族牛排及10元五金百貨等，外加新名攤，讓同安夜市更升級，週五開揪迺夜市啦！

圖／新同安夜市臉書

新同安夜市

地址：台南市安南區同安路與大安街口（飛虎將軍廟對面/原同安夜市）

營業日：每週二、每週五

停車場：夜市兩側附設400坪汽機車停車場

圖／翻攝自大口吃，大口玩台南臉書

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