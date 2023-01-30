快訊

陳建仁四大原則組閣 完整新內閣名單公布

寒流泡水溯溪走到「生無可戀」…林試所找到84.1公尺台灣杉 為台灣最高的樹

口罩解禁這周公布！第10輪家用快篩實名制2月1日實施 2族群可免費領

熄燈20個月！「新同安夜市」攜逾10家人氣攤商強勢回歸，2日限定加送50元

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／新同安夜市臉書
圖／新同安夜市臉書

同安夜市回來了！超過10年歷史的台南市安南區同安夜市，於2021/5/12因地主將土地收回而被迫熄燈。歷經20個月後，將自2023/2/3重新回歸，以「新同安夜市」再次於原址和大家見面、繼續營業，再度提供安南區居民多樣的美味晚餐及消夜。

圖／新同安夜市臉書
圖／新同安夜市臉書

暌違20個月，「新同安夜市」將於2023/2/3正式原地回歸，更在開幕當日2/3及2/7推出開幕活動，自活動日當晚6點起，憑現金100元可至管理處兌換「150元夜市消費券」，每日限量300份，相當於多送50元，讓民眾能夠逛好吃滿。

不僅如此，網友敲碗的舊同安攤商也盛大回歸，包含佳湘麵包、何佳佳蔥油餅、頂山門烤肉、蚵仔伯蚵仔煎、阿姨的白糖粿、三鼠一虎滷味、貴族牛排及10元五金百貨等，外加新名攤，讓同安夜市更升級，週五開揪迺夜市啦！

圖／新同安夜市臉書
圖／新同安夜市臉書

新同安夜市

地址：台南市安南區同安路與大安街口（飛虎將軍廟對面/原同安夜市）

營業日：每週二、每週五

停車場：夜市兩側附設400坪汽機車停車場

圖／翻攝自大口吃，大口玩台南臉書
圖／翻攝自大口吃，大口玩台南臉書

延伸閱讀：

高雄特色拉麵店！「萩豆乳拉麵」以豆漿入湯濃醇香 特製配料香氣直衝腦門

台中海線老字號！人氣平價「來來牛排」開業近40年，自家熬製醬料很夠味，必點「厚片牛排」份量超足

夜市美食 台南美食 白糖粿 麵包 牛排 蚵仔煎 滷味

相關新聞

熄燈20個月！「新同安夜市」攜逾10家人氣攤商強勢回歸，2日限定加送50元

同安夜市回來了！超過10年歷史的台南市安南區同安夜市，於2021/5/12因地主將土地收回而被迫熄燈。歷經20個月後，將自2023/2/3重新回歸，以「新同安夜市」再次於原址和大家見面、繼續營業，再度

3000公尺櫻花大道美翻！「樂活櫻花季」2000株一個月免費看

櫻花季盛開千萬別錯過！號稱北部最浪漫的「樂活夜櫻季」即將2月3日正式開放民眾觀展囉，2000株超美櫻花與長達3公里櫻花大道絕對美拍拍不完！

旅客久等了！韓國「室內戴口罩」解禁　百貨、賣場免戴

隨著新冠肺炎疫情相對趨緩，世界各地的口罩禁令也陸續調整。獲得許多民眾喜愛的韓國，也將於1月30日解除室內口罩禁令，包括大...

7天免費玩樂園！「這區」民眾玩九族免錢，暢玩設施、賞櫻一次收

免費玩樂園！九族文化村推出設籍指定區域之民眾可憑證件免費入園的活動，即日起至2/4整整7天，不僅能快樂放開玩，還能順帶賞櫻花，去一次就超值，活動期間天天報到也不傷荷包。 即日起至2/4，九族文化

白雪皚皚美如畫！ 「夢幻銀白世界」追雪紀錄4景點 太平山霧淞.思源埡囗美不勝收

寒流發威全台急凍！ 在低氣溫與水氣充足的條件下，近日全台部分地區皆傳出下冰霰.降瑞雪等消息，一起來看看攝影行家或幸運遊客們鏡頭下的「美麗銀白世界」，讓大家不出門也能跟著欣賞夢幻雪景！ ＊思源

新年新氣象 盤點「3大新飯店設施」阿里山無邊際泳池登場

農曆春節剛過，才正要進入春遊好時節，想在新的一年體驗新玩趣，以下推薦3家新飯店與新設施，方便遊客規劃一趟專屬台灣的嘗鮮之...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。