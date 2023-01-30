高雄特色拉麵店！「萩豆乳拉麵」以豆漿入湯濃醇香 特製配料香氣直衝腦門

【萩豆乳拉麵】就位在松江街上，靠近高醫商圈，一處鬧中取靜的轉角，雖然店面裝潢飄著濃濃的日本居酒屋氛圍，但它可是一間扎扎實實的是家「拉麵」專賣店！





販售全素，不含五辛、動物性脂肪的拉麵品項，但別以為素的拉麵就沒有味道，【萩豆乳拉麵】的每款拉麵湯頭都濃厚醇香，招牌的炙燒豆皮更是許多饕客的最愛。

▲店內很有日式氛圍的布置，讓人完全的沉浸式吃拉麵

豆乳拉麵

豆乳拉麵顧名思義湯底使用豆漿加入昆布、各式香菇熬製而成，招牌豆乳拉麵上頭鋪滿海帶芽、醃過的筍乾與玉米，光看就讓人想吃上一口，嚐口湯頭能聞得到陣陣豆香，麵條Q彈有勁，就算是泡在湯裡面也絲毫不軟爛，一口湯一口麵，再搭上店家特製的配料，香氣直衝腦門，重頭戲的炙燒豆皮也一定要嚐嚐，手工製作的豆皮，大小不一，真材實料絕非一般加工廠的可以比擬。

麻辣豆乳拉麵

原味的豆乳拉麵升級成麻辣口味更加帶勁，麻辣豆乳拉麵口味以芝麻醬、豆瓣醬以及辣椒調製而成，大中小辣任君挑選，麻辣風味與原味的豆乳拉麵一樣都聞得到豆香，辣椒味陪襯的湯頭更是刺激著味蕾，讓人忍不住大快朵頤，拉麵上青綠色的點綴，別以為只是常見的青蔥，這是【萩豆乳拉麵】特別以金針花莖製作的碧玉筍，混在拉麵中雖然沒有特別的味道，但卻會讓拉麵有不同的口感。

柚子鹽味拉麵

不想吃太濃郁的湯頭，也可以嚐嚐這款柚子鹽味拉麵，較清淡的湯頭也絲毫不遜色，淡淡的柚子香味讓整個湯頭喝起來清新不膩口，而鋪在拉麵上的豆皮就一定不容錯過，以照燒醬煎過豆皮再以噴燈炙燒過，吃起來非常有味道，不僅是一碗拉麵的點綴，吃起來更是別有一番風味。

【萩豆乳拉麵】還有多款特色小菜，像是泡菜、醃製的小黃瓜還有海帶等等，單吃很開胃，配拉麵享用更對味，能襯托出拉麵的湯頭鮮甜，毫無違和感，有機會來到高醫商圈，除了品嘗生煎包之外，也一定要到松江街上來品嚐這家拉麵專賣店，以豆漿為湯底的拉麵店真的不多見，值得你一試。

【萩豆乳拉麵】

店家地址：高雄市三民區松江街213號

店家電話：07-3111321

營業時間：上午11:00-下午2:00、下午5:00-晚上8:00(周二公休)

粉絲專頁：https://bit.ly/3Qge9YI





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