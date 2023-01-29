台中海線老字號！人氣平價「來來牛排」開業近40年，自家熬製醬料很夠味，必點「厚片牛排」份量超足

平價牛排可以說是不少台灣人最愛的庶民小吃之一，在台中海線也有幾間指標性的老字號牛排專賣店，其中這間「（原沙鹿市場口）來來牛排」開業至少將近40年左右，肯定有許多海線朋友從小吃到大。

除了有各式經典排餐，可以雙拼或多拼，最特別的就屬他們家的醬料，自家熬製的醬料風味更加夠味有層次，另外還有多種炸物小點心可以搭配，大人小孩都能吃得開心！

其實沙鹿有兩家同樣名為來來牛排的店家，魚編這次透過朋友介紹來吃的這家是「（原沙鹿市場口）來來牛排」，地點就位在台灣企銀隔壁、沙鹿陸橋旁，還蠻好找的。

「（原沙鹿市場口）來來牛排」在1985年開業時，是由在沙鹿市場口的攤販據點起家，直到2015年搬至現址並開設店面。

目前不但有與各大外送平台配合，門口也好停機車，如果是開車的朋友可以停在骨科診所隔壁的收費停車場再走過來。

別看店面外觀好像不大間，裡頭的座位數卻是意外地驚人，稍稍數了一下，至少可以同時容納百人沒問題；各桌桌距也很寬敞，能夠自在吃飯沒有壓力，甚至還有提供電視可以邊吃邊看，一個人來用餐也不無聊。

這裡平日是從下午3點開始營業至晚上11點，假日則會提早至中午11點開店，用餐尖峰時段真的生意超好，而且下午不休息，即使過了飯點也能飽餐一頓。

各桌還有提供多種醬料可以取用，不過魚編覺得他們家的醬料本身就是比較重口味的了，相較於現成的醬料來說，風味也更有層次，所以反倒沒什麼機會用到這裡的醬料。

飲料有冰紅茶與冰奶茶能夠選擇，奶茶香甜濃郁，魚編更愛他們家的紅茶，略帶點古早味紅茶的香氣，喝起來爽口解膩又不會太甜。

湯品固定提供的是玉米濃湯，一樣也可以無限量喝到飽，微甜的細緻奶香之中喝得到紅蘿蔔、玉米粒與蛋花，溫潤好喝。

這裡提供來來牛排的菜單給你們參考，其中肉排都是可以單點的，價位是以排餐價位減$40元；如果是想雙拼，就是以兩份排餐的價位相加減$40元計價，多拼的話則以此類推。

厚片牛排 $240元（8oz），這裡光是牛排就有六款可以選擇，其中魚編覺得CP值最高的就是這道厚片牛排了，叉起來就知道挺有份量，熟度一樣可以選擇5分熟、7分熟或全熟。

像魚編這天點的是5分熟，厚實帶有嫩度的肉質，裡頭甚至還略有Q度，慢慢咀嚼不僅能夠感受到濃郁的肉香，甚至還有油脂香氣的層次。

黑胡椒醬以在一般平價牛排專賣店吃過的來說，算是還蠻辣的，但是不是那種會感到難受的辛辣感，而是偏向於爽辣的後勁，更加分的是鹹度也不會太高，推薦重口味的朋友必試～

雞排 $180元，如果是不吃牛的人，雞排也是人氣相當高的選項，帶皮的雞腿排份量頗有誠意，雞皮煎至「恰恰」的程度，特別酥脆；雞腿肉的肉質厚實卻不失香嫩，裡頭還能吃得到水分與油脂，完全不顯柴澀。

這份魚編搭配的是蘑菇醬，也是來來牛排的招牌醬料，由於是店家自己熬煮的，所以有著自然的番茄果香，甜味不但不死甜，而且更加飽滿，尾韻的微酸香氣也很開胃。

軟絲排 $300元，喜歡吃海鮮的朋友可以試試他們家的軟絲排，整尾軟絲霸氣上桌超大尾，搭配上綜合醬更是夠味；而且醬料份量給得也很大方，不論是搭配軟絲或麵條，吃到最後一口都不怕沒味道。

光拿魚編的手機比一比就知道個頭真的不小，軟絲的肉質厚實Q彈，新鮮又不韌口，同時又帶點迷人的焦香，吃起來很過癮。

小雞塊 $50元，沒想到還有個頭這麼小巧的雞塊，一口一顆剛剛好，炸得金黃酥脆，吃起來的肉香也蠻足的。

麻糬芋丸 $15元/顆，這款炸物是魚編的心頭好，酥脆的外皮與嫩Q香甜的麻糬形成鮮明的對比，中間的芋頭香氣十分濃郁，入口綿密又帶有微微蛋香。

黃金脆薯 $50元，想不到搭配什麼炸物時，來份薯條與家人朋友一起分享就對了，外表炸得金黃香酥，吃起來也蠻多肉的呢！

在吃過來來牛排之後，其實不難發現為何能在台中海線屹立多年，除了平實的價位之外，食材新鮮、份量大方，醬料口味也頗為耐吃，多種炸物小點心也能滿足多人分享與小朋友的喜好；而且座位數量相當多，也適合平時用餐、與友人聚餐，喜歡平價牛排的朋友不妨可以來試試！

來來牛排（原沙鹿市場口）

營業時間：平日15:00-23:00、六日11:00-23:00（週二公休）

電話：04 2665 3036

地址：台中市沙鹿區和平街38-2號

文章來源：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳 FB：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳

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