跑步小品／經歷深山裡的黑暗與創傷 周青不悔

我看紀錄片《赤心巔峰》，很訝異「越野一哥」周青竟然有懼高症，原以為他這樣的越野高手應該對山再熟悉也不過、山的高度也不會是難題；然而，雖然他經常奔馳於山林間競賽，越野跑和登山這兩項運動仍是天差地遠，他指出，越野跑環境相對安全，高山則處處是斷崖，登山需要具備野外求生能力。

周青從小就怕高，小時候常做從高處墜落的惡夢，不知道為什麼到現在也還會做這種夢，讓他非常怕高；他和「山頂狼」古明政在正式挑戰中央山脈大縱走以前花了好幾年訓練，「到更深的山中我發現，天吶自己真的非常怕高，走破碎斷崖地形時非常慘，得手腳並用邊爬邊罵髒話，我怎麼會在這裡？擔心腳一滑就上西天，心裡不斷有這種畫面…」儘管內心深感畏懼，但周青覺得還沒到極限，可以再試試，即便很痛苦，只要克服了就會更強壯，他想看自己的極限和不足在哪裡。「爬山對我來說不是看風景，我對看風景沒興趣。參加越野跑，跑過沙漠、雪地、海灘、很多大山大景，我喜歡的卻不是風景，而是人與人之間在激勵人心賽事後的情感，那很吸引我，我的心志也隨之成長…」

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從小練芭蕾的越野一哥

周青小時候就非常活潑好動，想學鋼琴、游泳、跆拳道、跑步…，「我爸覺得我太man，選了芭蕾舞強迫我跳，全班都是女生只有我是男生，還得穿高腰三角褲，踮腳尖跳跳跳…」，他笑說芭蕾舞這東西在社交時無法拿出來講，國中時有人問他才藝是什麼？「我說芭蕾，但我不好拿出來…」不過那時練芭蕾仍讓他有點小成就感，通過檢定、出去表演，大家把焦點全放在他這唯一的男生身上，「我那時肥肥胖胖，不敢把照片拿出來，有點丟臉」（笑～😅《赤心巔峰》中周青強忍拇指外翻的痛楚，這也是天生的。他小學時打跆拳道、跳芭蕾，都是與拇指外翻共存，開始跑步後的確造成困擾，他苦笑說已經習慣了長期的傷痛，痛起來「就像拿螺絲起子鑽骨頭那樣刺痛」，至今仍未克服拇指外翻問題，除非惡化到無法跑步才會處理，可是若開刀也未必會全好，可能會再度變形，包括跑姿、腳底肌肉群都會受嚴重影響，因此他選擇與之共存。

明明懼高，但他在《赤心巔峰》上映後受訪表示，是「用生命當籌碼」挑戰中央大縱走，過程中很有壓力。正式挑戰前他與古明政每一次的訓練大多是三天兩夜，每天走十六到十八小時，「每次訓練回來都是鐵腿」，以訓練時的腳程來規劃正式挑戰時的速度。「（正式挑戰）拉到八、九天的長度，其實是超出我能預測的事情，不管再怎麼練體能，好像都無法滿足這樣的強度；挑戰前覺得跟夥伴的關係沒什麼問題，挑戰開始後，我跟夥伴之間的關係出現變化…」

（周青沒有想到，正式挑戰後跟夥伴古明政的關係發生了變化_周青提供）

高山險峻挑戰幽微人性

周青說，人在山上是有情緒的，隨著任務進行，壓力會越來越大，到第五天爆發後，跟古大哥發生了爭執。「我看到最黑暗的一面，這是我的底限，我看到了，當下很痛苦，不是肉體上的痛苦。身體出現很多問題，拇指外翻、撞傷、扭到，都很正常，只是能不能忍下去的問題，只要我的意志力和耐心夠，沒有什麼是無法克服的，我一定能完成，只是不確定能締造最佳紀錄。直到與夥伴關係出現變化，我經歷了很多挫折，精神和肉體上的消耗讓我非常虛弱…」當時，周青覺得需要有一個強大的內在動機，才能支撐他繼續下去，「我在耐力運動中，再怎麼訓練永遠覺得不足，當碰到挫折或困難時，就取決於內在動機夠不夠強。它不是時間的問題，而是要不要完成的問題；用爬的、很慢很慢地走，只要不放棄一定可以完成，但你必須要犧牲。犧牲什麼？我當時想，如果以生命當賭注，沒有一件事情可以輕易擊敗我，不管未來能不能當運動員我都不care，只要能完成就滿足了，當時抱持這個信念：只要我還活著我一定走得出來。」

（活水文化事業有限公司提供）

第五天開始他和夥伴之間到底發生了什麼事？其實前一天就已經是山雨欲來，根據《赤心巔峰》電影和書裡的記載，在光被八表紀念碑，已經累壞了的周青很想休息一下，但古大哥擔心行程延誤太久而沒有等周青，隨即邁出了腳步，周青當時心想：「奇怪，我們不是團隊嗎？為什麼自己就先走了？是不是我真的拖到太多時間了？」（見《赤心巔峰》一書p.70）隔天是整段大縱走中的大魔王–摩即山，這兒沒有路跡可循，場勘時兩人就吃盡了苦頭，正式挑戰時又陷入反覆找不到方向和路線的困境，折騰到夜裡十一點才抵達山屋，凌晨一點又再出發；接下來的南三段，是周青沒有走過、完全不熟的一段，他越走越慢，完全追不上古大哥。

回憶深山裡的衝突 周青真情告白

周青默默自語：「這到底是我的誤會還是？…我不知道為什麼，正式挑戰前不論經歷什麼打擊，我們都互相扶持走出來，挑戰後卻完全不一樣了。後來才理解，原來夥伴把我當成競爭者，直到我們吵架的那一天，我們把所有的話都講出來，才明白古大哥對我有這麼多想法和意見；我試著去化解，對我來說很簡單，就是把我的自尊心…，只要我的自尊能接受，沒有什麼我不能做的，我跟他道歉，他不接受，我就下跪，如果他再不接受，我就跟他說我給你打，直打到出血為止，你要放生我，告訴我就好了，我可以自己走，但你什麼都不說，突然就加速離開，這我無法接受，因為這段路他知道我沒有走過，他知道我一個人是走不出去的…」

（周青與古明政在正式挑戰前於摩即山箭竹林訓練_活水文化事業有限公司提供）

「我當下覺得走下去已經沒有意義，如果夥伴不把我當隊友，我走下去還有什麼意義？一度要按下我的inReach（衛星追蹤通訊裝置）SOS，因為我真的走不下去了！差點要按下去時突然想到，我們受到這麼多人幫助，我的朋友、家人、電影公司，還有周遭所有支持我們計畫的人，我們得到他們的祝福與期待，只因為我吞不下這口氣的話，會對不起所有人。我想釐清事情，我衝上去，小宇宙爆發！我體力不濟，用跑的去追古大哥！」這一段在電影和《赤心巔峰》書裡，都真實呈現兩人的爭執。周青質問古大哥為何丟下他？這樣算什麼？「我們不是團隊嗎？」古大哥認為出發前就已經講得很清楚，若有一方速度落後太多，另一方可以繼續走。周青情緒漲到最高點，眼淚一顆顆掉下來。古大哥也激動地喊，路上的布條都是我綁的，你當時卻在國外比賽！周青流淚說對不起，古大哥情緒隨之緩和，兩人繼續一前一後走著，當終於抵達丹大山頂，古大哥主動找周青合影並提議擊掌，兩人又是夥伴了。周青說，「我們倆差點打起來，後來化解了以後，我花了很長的時間才慢慢走出來。」

（活水文化事業有限公司提供）

「對我來說，在高山上瀕臨極限的狀態下，肉體與精神都是極限，人的心裡想要的是什麼、需求的是什麼，是很赤裸裸展現出來的，沒有任何裝飾、無法偽裝，那就是人性。我下山時，很多人問我這趟旅程學到了什麼？我說『人性』。大家都很驚訝，反應是：什麼鬼？！電影公司也很緊張。」「很多小小情緒在山裡都會被放得很大，我重新看見這些的時候，深刻感受有些東西是很赤裸的，當再次面對的時候，或許我會有更強的心志可以看待這一切。」

挑戰後的陰影糾結 斯巴達障礙賽再度受傷

完成大縱走後，周青的身體出現嚴重反撲，臀後撕裂傷復發、腳背骨頭受傷，他只有接受、學習；這反撲將近半年，一度考慮放棄運動生涯，回高雄老家送貨。「家裡是水電材料行，我媽期待我回家很久了，去年初過年，我實在有點悲傷，打電話跟父母說，過完年就要回家了，我把台北事情全部交代好就回家…」「我欠家人太多了，三十歲是我跟家人的約定，如果沒有成績就回家，做他們心裡希望我做的事，我拖到三十二歲，我想把事情做完後，回家去給家人、家族、家庭一個交代。」沒想到，過完年後發生轉機，周青的身體復原了，可以接受訓練和強度，他跟品牌簽約為運動員，也選上國手將代表台灣參加世界盃，同時報名國際賽，一切都規畫好了；就在一切看似慢慢步上軌道時，四月參加斯巴達障礙賽，終點前五公尺發生意外，當時他的一跳使得前十字韌帶全斷！

（周青提供）

「我好不容易重回選手這條路，一切都在軌道上時，卻發生這樣的意外，簡直宣判了我運動生涯的死刑！醫生宣判時我非常非常難過，當下我發現我一直糾結在過去…」原來，半年多以前山裡的創傷，仍藏在他內心深處，我問他，回想這一切，值不值得？他很快回答：「我可能會告訴你不一定值得或有意義，但你一定要經歷過才知道。如果有人問我是否願意重新再走一次，我會說不願意，但我不後悔。走到現在，我能做的已經盡力去做了，遇到好的不好的，只能與現實妥協；遇到了，就是重新學習還能怎麼做，所以我不後悔過去所做的一切，但是我還是得面對、跟現實妥協。」「我非常痛苦，但也很快轉念，攤開自己的雙手，除了繼續跑步以外還能做什麼？我很快找到目標：我要把以前一路走來的經驗與想法傳承出去，成為幕後推廣教育者！因為受傷意外，加速我開了公司、打算成立協會，正想辦法希望把越野跑這項運動成為運動產業鏈。大學時雙修運動與企管，我已有長遠的藍圖與想法，但需要時間，因為這些意外加速了進程。我已經不會感到難過，走出低潮，因為我重新找到目標並往目標努力向前。」

（周青提供）

中央山脈大縱走對周青是全新的衝擊，也是最難忘的體驗之一，他以運動生涯遇見的挫折與人生的挫折比較，認為人們買車買房結婚生子或面對事業上的選擇，失敗的次數可能相對較少，付出的代價卻很大。而運動員大量比賽的過程中，可能失敗次數很多，但可以重新站起來。他說：「運動員的思維不一樣，滿奇妙的，一般人可能糾結很久，運動員卻能很快站起來往前看，不那麼容易被擊倒。」現在的傷，讓周青不確定未來能怎麼樣，雖然仍希望能回到選手的成績與水平，能不能走到那一步就隨緣了。如今他的重心與目標是傳承經驗，希望整體運動文化和環境更成熟，創造多贏。「選手要考慮的是個人的事，我現在要做的是以更全面宏觀的角度看待。」

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