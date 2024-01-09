湯樂榆金門馬半馬摘后冠 林秋杰頂強風勇奪全馬國內男總一

半馬女總一由香港選手湯樂榆以 1:22:35 摘下后冠。圖/金門縣政府提供

第十七屆金門馬拉松於上週末（ 7 日）盛大開跑，全馬組別僅有 789 人參賽，選手們頂著強勁的東北季風，跑上金門大橋，進入小金門繞行一圈後再折返，回到省政府前廣場衝線。男子組最終由肯亞的 Stephen Mungathia Mugambi 以 02:19:49 摘下冠軍，國內男子第一由最速好市多店員＿林秋杰以 02:42:55 奪下。女子部分同樣由肯亞選手 Careen Mwetich Cheptoeck 以 02:55:00 封后，國內冠軍則是楊喬筑，成績 03:08:49。

金門馬拉松全馬組開跑。圖/金門縣政府提供

比起去年全馬組別的 1,986 位參賽選手，今年的人數整整少了快三分之二，僅有 789 人參賽。比賽當日遇上東北季風，中央氣象署預報金門海面上的平均陣風達到 5-7 級，讓許多跑者回程踏上金門大橋時，都非常吃不消，只能頂著強風前進，也因此國內男/女子總一的成績和去年都有些落差，男子由林秋杰以 02:42:55 衝線，女子則由楊喬筑以 03:08:49 拿下。

肯亞的 Stephen Mungathia Mugambi 以 02:19:49 摘下全馬男子冠軍。圖/金門縣政府提供

肯亞選手 Careen Mwetich Cheptoeck 以 02:55:00 封后。圖/金門縣政府提供

賽後林秋杰表示：「雖然金門馬拉松的成績和平常的成績有些落差，但因為這裡賽道陡坡較多，挑戰較高，所以跑這樣的成績還算滿意。」他也建議想要參加這場比賽的跑友，可以多進行肌力訓練的部分，跑的時候配速也要保守一點。若是能在賽前先場勘，就會知道哪裡要加速，哪邊要收，才能創造更好的成績。

全馬國內男一由林秋杰拿下，國內女子則由楊喬筑封后。圖/金門縣政府提供

拿下國內全馬女一的楊喬筑則分享：「去年有參加過，覺得金門馬的賽道很棒，今年便再度報名參賽！在回程時第一次感受到，原來金門的風這麼大，有隨風飄移的感覺，但下橋後剩下 2.5 公里，我就趕快跑回終點。這次可能很多國內菁英都去參加半馬組別，今天才有機會拿下國內女一的殊榮。」另外在半馬的部分則由周賢峰以 1:14:57 拿下國內冠軍，總排第二，他於社群寫下：「去年全運會過後因為腳傷全休了好一陣子，雖然中途一度想放棄，但心中一直抱著老師所教『堅持到底』，最後很幸運的取得男總二。看見好久沒見到的隊友們，心中既開心又感動，希望往後路跑賽上能繼續敘舊！」

半馬女總一則由香港好手湯樂榆，在終點前超過張芷瑄，以 1:22:35 摘下后冠，她說：「金門大橋上面的風很大，但是因為我平常都在河堤練跑，風也很大，所以影響沒那麼大。在這邊的空氣跟風景都很好，不像香港都跑在高樓大廈裡面。」

長跑甜心張芷瑄在終點前被超車，以四秒之差摘下銀牌。圖/Allsports

張芷瑄則以 4 秒之差拿下銀牌，她表示：「原本想要來衛冕半馬冠軍，前段也一直處在領先狀態，雖然我知道湯樂榆跟在我後面，但終點前的下坡有點大，怕用力跑會容易受傷，加上我看湯樂榆有點累了，沒想到她最後衝上來。」

2024 金門馬拉松精美的完賽獎牌。圖/Allsports

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責任編輯：Eulla

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