賽事心得／台北馬拉松 練不夠、跑完全身痠痛

全馬 | 04:15:48 | 06:03/km | 第23馬

賽前目標成績：低標sub430/高標408

目標配速：隨意，看體感

是否達成預設：有

每公里時間：05:42 / 05:41 / 05:40 / 05:37 / 05:54 / 05:39 / 05:43 / 05:49 / 05:58 / 05:37 / 05:50 / 05:44 / 05:46 / 05:40 / 05:47 / 05:53 / 05:56 / 05:56 / 05:53 / 05:57 / 06:05 / 05:51 / 06:02 / 06:01 / 05:56 / 06:17 / 05:45 / 06:19 / 06:08 / 06:19 / 06:25 / 06:04 / 06:12 / 06:15 / 06:30 / 06:30 / 06:34 / 06:48 / 06:17 / 06:32 / 06:30 / 06:17 / 05：37

心率：141/159

賽前兩三週足底筋膜又發炎，直接被禁跑，於是沒什麼大目標，直接決定照體感跑唄。

遇見熟人真開心

鳴槍後約三分鐘才過晶片線，用體感跑起來蠻順的，跑在5分尾竟然才看到官方430配車（喂，妳們太快了），撐住刷了過去繼續跑，這次忘記問加油團會在哪，沒想到經過中正紀念堂後就聽到親切加油團喊著：「米米加油！」，這個節奏很順不能停，只能環顧四周找到加油團的位置邊跑邊舉手示意！到北門小心翼翼的跑上磁磚地經過郵政總局，感謝郵差還先讓我們跑過，過總統府後與半馬匯集，收到匡寓刷過時的加油，然後右邊半馬真真也喊著我加油，沿路繼續找熟人，結果瞄到鳥哥獲得照片，繼續到到海霸王時看到大猩猩加油團，尋找著啦啦並大喊啦啦，不過在不同側無法衝過去！到圓山高架前巧遇建寬喊了建寬，才發現後面建宇跟正在努力破百的姵綸醬，喊了加油目送他們噴走，又回到獨跑。跑了一小段在忠烈祠附近，竟然遇到里歐追上來還問我要不要吃喬神代言的能量膠，欸，那明明我給你的，然後就噴走！

雖說照體感跑，內心還是有想說能快就快，沿途到上環東前都還可，開始上環東上坡時突然被415列車追上，其實不知道哪時候超過他們，時在他們前面時在後，然後遇上N3老同事Adam喊我，ㄧ起跑了一段，但上坡真的是我的罩門，又在強風下，跑得很累決定改採史利普跑法進到4：15中躲風，下橋折返遇到有人倒在路邊有急救人員在進行CPR，太驚嚇但也只能趕緊跑離，隨後遇上汐慢跑團，邊找哥的身影就進河濱，進河濱後在38公里撞牆掉速乾脆遇到補給站就去吃番茄梅子（好吃），以前快到38時會告訴自己接下來是測5千，這次覺得5千好遙遠rrr還瘋狂掉速，尤其後面風很大很厭世，在這痛苦路段遇到明倫共跑一小段才出河濱！腳跟卡稱還有髖都很痠，這時候真的超痛苦撐著，竟然遇到柏任跑過來打招呼後一起跑，我們都累累的跟對方說：「你想加速可以先走唷（笑）」轉移痛苦！

可能用太多力氣對抗風阻，一直覺得左大腿後側快抽筋。算算無法破PB，但至少有420之內，然後就開始我的尋親之旅：「找阿舅跟阿山」，看到堅哥開心微笑用力揮手（回去還很疑惑阿舅怎沒在他公告的點，我到底哪裡錯過？後來才知道阿舅在旁邊），進北田前開外掛斜衝去中間喊阿山後又回到正途，只見柏任邊跑邊回頭等我，可能覺得我是騙子就放棄等我，哈哈哎呀，只有遇到認識的攝影師才有衝勁咩，之後又驚喜遇到艾力克斯，然後⋯後面⋯只剩下回終點的ㄧ點意志力才慢慢加速回去，進到田徑場終點前還被主持忍 cue 10676要微笑，當下還左右亂看想說在喊在喊？是喊誰？才低頭看了ㄧ下自己的號碼，真的跑到ㄎㄧㄤ了忘記自己幾號

番茄梅子好ㄘ

本次補給吃自己帶的能量膠，補給站只喝飲料，不過有吃到李奇儒推薦好吃的仙草冰、可是沒吃到快車肉乾（難過），最後幾站有吃番茄+梅子吃到爽

連兩馬練不夠全身痠

跑完回家整個人全身痠痛跟初馬一樣，行動緩慢流暢行走困難，然後腳底足底筋膜炎發作，痛死了。

檢討

礙於玻璃腳，今年無法跑長距離，也跑不夠，連連撞牆啊！紐馬在38後嚴重不想跑還走路，台北馬則是龜速撐著完賽！接下來三月還有一場 之前就報名的賽事，我先哭T_T