賽事心得／台北馬拉松 不完美的結局，一樣精彩

大家好我是小科~從8月底開始，我對自己發起了『SUB3 Project』的挑戰，準備展開16週的訓練，預計在台北馬拉松的比賽中，挑戰SUB3的目標，每一週的訓練，我都有紀錄成影片，分享給跑友們，也方便我隨時可以回顧前幾週的訓練內容。在經過16週的訓練過後，我確實的感受到，週期化訓練所帶來的成效，各項數據以及紀錄都有明顯的進步，課表執行率應該也有個95%左右，中間所設定的各項指標也都有達標，當我覺得穩了，SUB3一定沒問題的時候，現實就是直接一巴掌甩在我臉上。

在台北馬比賽的當天，直接大爆死最終是以3小時10分26秒的成績，完成這次的台北馬。真的是千算萬算也沒有算到，16週下來結局居然是這個樣子，狠狠打自己臉打的腫腫的XD比賽跑到爆掉。其實我不太意外，畢竟我本來就是遊走在SUB3門口附近，一不小心就會爆掉很正常，但是這次在28K就爆掉，對我來說真的是始料未及，各種不甘與失望一定是有的，所以我也讓自己心情沈澱了幾天，整理好心情後再重新出發，不過就是一次的失敗，看我明年怎麼討回來！當然這16週之中，或許有許多可以做得更好的選擇，現在結局就會有所不同，但是我不後悔，因為這都是我自己選的，真真實實的紀錄，有錯下次再調整，對的我們繼續保持下去，至於詳細的比賽過程以及反省回顧，有興趣的跑友，可以到影片中看看喔~

也希望以我自己的例子，來勉勵一些沒有達標的跑友們，千萬不要因為一次的失敗就放棄挑戰，你跑過的里程，不會背叛你的！這次沒有達標，明年再努力，明年還是沒有達標又如何，後年再拚一次！只要持續的朝目標前進，總有一天一定能抵達你心中的目的地！而我的SUB3 Project還會繼續下去，直到挑戰成功為止！